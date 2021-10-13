فورد F-150 تفوز بجائزة معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة

استطاعت فورد F-150 أن تحقق نجاحا آخر بعد حصولها على جائزة أفضل سيارة من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، تتبارى السيارات والعلامات التجارية المختلفة للحصول على لقب أفضل سيارة من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة بهدف وضع شهادة الفوز عبر الإعلانات التسويقية وإدراجها في الحملات الدعائية التليفزيونية لجذب المشترين إلى عروضهم الأخيرة. في حين أن فورد لا تحتاج إلى أي نوع من المساعدة الخارجية لزيادة مبيعات شاحنة البيك أب F-150 لأنها بالفعل الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة بهامش كبير عن باقي الشاحنات، أصبحت تمتلك Blue Oval الآن أداة أخرى مهمة وحيوية أخرى للترويج لشاحنتها الشهيرة، مع إعلان معهد التأمين IIHS عن حصول طرازات F-150 المختلفة على جائزة السلامة لعام 2021.

التغييرات التي طرأت على المصابيح سواء أمامية أو خلفية للشاحنة لعام 2021 هي من دفعتها للوصول إلى جائزة أفضل اختيار للسلامة. من أجل التأهل للحصول على أفضل اختيار للسلامة، يجب أن تحصد الشاحنة أو السيارة على تصنيف جيد في جميع اختبارات مقاومة التصادم الستة التي تجريها لجنة الـ IIHS ، بالإضافة إلى أن تكون مزودة بنظام منع الاصطدام الأمامي الذي يتلقى إما تصنيفات متقدمة أو متفوقة.

الجدير بالذكر أن فورد F-150 موديل 2020 لم تستطع حصد أي جوائز للسلامة لأنه حصلت تصنيفات ضعيفة لكل من نظام المصابيح الأمامية والخلفية بعكس عام 2021 والتعديلات الأخيرة على الشاحنة، حصلت بعض مستويات التقليم على تصنيفات جيدة أو مقبولة بناء على نوع المصابيح المستخدمة، مما أهل الشاحنة للحصول على جائزة Top Safety Pick. ومع ذلك، نظرًا لأن مصابيح الهالوجين الأمامية الأساسية التي تأتي في الحواف السفلية لا تزال مصنفة على أنها ضعيفة ، فقد كانت جائزة Top Safety Pick + بعيدة المنال بالنسبة إلى أكثر السيارات مبيعًا لدى فورد.