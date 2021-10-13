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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة الثانوية بمدينة قنا الجديدة

افتتاح مدرسة الجمهورية
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء ، مدرسة الجمهورية الجديدة الثانوية بمدينة قنا الجديدة، في إطار متابعته لانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

رافقه خلال مراسم الافتتاح الدكتور صبري خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، و المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة ، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، و لفيف من القيادات ، و المسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة .

 

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و أوضح محافظ قنا ، أن المدرسة مقامة علي مساحة ٧٢٠٠ م ، و تقدر تكلفتها الإنشائية بحوالي ١٠ ملايين و٧٠٠ ألف جنيه، تضم ١٩ فصلا دراسياً ومعملاً و مكتبة وغرفة للمجالات وصالة متعددة  الأغراض، مؤكداً أن المدرسة تعد إضافة جديدة للمنظومة التعليمة بمحافظة قنا بشكل عام، ولمدينة قنا الجديدة بشكل خاص، وذلك في إطار سعي المحافظة لاكتمال المنظومة التعليمة بالمدينة الجديدة، لاسيما بعد ما شهدته المدينة مؤخرًا من افتتاحات لعدد من المدارس كالمدرسة الألمانية، و مدرستي تحيا مصر 1 و2  ، ومدرسة باحثة البادية، و مدرسة المتفوقين .

وأضاف الداودي أن المحافظة حريصة على التوسع الأفقي والرأسي في بناء الصروح التعليمية لتقديم خدمة جيدة لأبنائنا الطلاب من الجيل الحالي والأجيال القادمة، وذلك من خلال إقامة مدارس جديدة أو تنفيذ أعمال تعلية للمدارس القائمة، فضلا عن إضافة أجنحة جديدة ، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول ، و القضاء على العمل بنظام الفترتين.

و أوضح محافظ قنا  أن هناك  154 مدرسة دخلت الخدمة هذا العام منها " 4 إنشاء جديد، 22 إحلال كلي، 25 إحلال جزئي، 11 توسع، 3 تعلية، 85 صيانة شاملة، 3 بناء سور جديد"، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 2130 مدرسة تستقبل حوالى 824 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية "رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي – ثانوي ". 

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم تسليم جميع الكتب و المقررات الدراسية إلي المدارس وجاري تسليمها إلى الطلاب ، كما تم تطعيم جميع المدرسين و الإداريين بالمدارس والعاملين بالإدارات التعليمية التسعة ضد فيروس كورونا  المستجد باستثناء الحالات المعفاة من التطعيم، كما تم التشديد على مديري المدارس علي ضرورة  اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس ووضع ملصقات للتوعية بالأمراض وطرق الوقاية منها، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها .

 

افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
افتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة بقنا
قنا محافظ قنا مدرسة العام الدراسي الجديد العملية التعليمية الجمهورية الجديدة الثانوية

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