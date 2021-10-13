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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستعداد لمشروع التدريب العملي لمجابهة الأزمات بالسويس

صدى البلد

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية بالأزمة ورؤساء الاحياء والاستعداد الجاد بالمعدات والافراد لمواجهة أي أزمات او كوارث قد تحدث ، مؤكداً علي انه تم وضع خطة مسبقة لكيفية الاستفادة من الإمكانيات والمعدات والسيارات وخطة نقلها في توقيت زمني محدد الي موقع الحدث ، مشددا علي أهمية تعظيم نقاط القوة والاستفادة من أي سلبيات وجدت خلال الازمات السابقة والتأكيد علي مراجعة جميع المعدات والأدوات والافراد.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده  اليوم محافظ السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين  السكرتير العام المساعد والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة للإعداد والتجهيز لمشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الازمات والكوارث بمحافظة السويس الذي سيعقد في الفترة بين 14إلى16نوفمبر2021 ويستمر لمدة 3 أيام ، بالتنسيق بين محافظة السويس والدفاع الشعبي والعسكري للتأكيد علي جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية والقطاعات والمديريات والاحياء لمواجهة الازمات والكوارث.
 

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