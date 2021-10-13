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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف شارع ٢٣ ديسمبر بنطاق حى المناخ

صدى البلد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، عن استمرار أعمال رصف شارع ٢٣ ديسمبر بنطاق حى المناخ.

 

 جاء ذلك فى إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية والفرعية ، بجميع أحياء المحافظة ، والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل فى بورسعيد
 
وأكد محافظ بورسعيد، أنه جاري الانتهاء من رصف الشارع فى نطاق حى المناخ ، ويتم استكمال تطوير شارع ٢٣ ديسمبر بنطاق أحياء الزهور والضواحى ، بما يساهم فى خلق محور مروري هام يؤدي لتيسير الحركة للسيارات والمواطنين ، ومنع أشكال التكدس ، لافتا إلى أن  أعمال التطوير الجارية بشارع  ٢٣ ديسمبر تشمل بداية  شارع ٢٣ يوليو ، وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م .

 

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ولفت المحافظ، إلى أن الأعمال تتم تحت إشراف " مديرية الطرق " بمحافظة بورسعيد ، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي .

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