عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تغير المناخ.. الاتحاد الأوروبي يسعي لحظر التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على التنقيب عن النفط والفحم والغاز الطبيعي في القطب الشمالي، لحماية المنطقة التي تضررت بشدة من تغير المناخ. مما يؤدي إلي ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز الطبيعي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، يعكس اقتراح المفوضية الأوروبية جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز دوره على المسرح العالمي، على الرغم من تأثيره المحدود في القطب الشمالي.

وجاء في اقتراح الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد ملتزم بضمان عدم التنقيب علي النفط والفحم والغاز في القطب الشمالي، مع العلم بأن الاتحاد الأوروبي نفسه لا يزال يستورد النفط والغاز من المنقبين في المنطقة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعد بلاده أحد أكبر مصدري النفط والغاز في العالم وتنقب عن الوقود الأحفوري في القطب الشمالي، إن موسكو ستستفيد في النهاية من هذا الحظر بسبب ارتفاع الأسعار.

استفزاز جديد.. إسرائيل تصادر أراضي بين القدس وبيت لحم

كورونا الأردن.. تسجيل 1236 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وقال بوتين في مؤتمر للطاقة في موسكو، "إذا أدت مثل هذه القرارات إلى تقلب معين في الأسعار، فلن يعاني الاقتصاد الروسي كثيرا. ذلك لأننا سنخفض الإنتاج، لكننا سنحصل على الأسعار التي نريدها".

ويعد القطب الشمالي أحد أكثر المناطق تضررا من تغير المناخ. وارتفعت درجة حرارته ثلاثة أضعاف خلال الخمسين عامًا الماضية، مما تسبب في ذوبان الجليد الذي يغطي الأرض والبحر، وارتفاع مستويات سطح البحر.

الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعى موسكو النفط اسعار النفط فلاديمير بوتين القطب الشمالي

موضوعات متعلقة

استفزاز جديد.. إسرائيل تصادر أراضي بين القدس وبيت لحم

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

بعد تسريبات وثائق باندورا.. رئيس تشيلي مهدد بالعزل بسبب فضيحة مدوية

طائفة يهودية تستعد لدخول إيران.. تحرك عاجل من أمريكا وإسرائيل لمنع الكارثة

لإثارتها الكثير من المخاوف.. مناشدة عاجلة من الكونجرس إلي فيسبوك

امنحوهن حق الحياة.. مجموعة العشرين تدعو لحماية حقوق المرأة الأفغانية

سنفرض عقوبات علي إثيوبيا.. أمريكا تصدم أبي أحمد

قرار عاجل من أمريكا بشأن مساعدة اللاجئين الأفغان

ترشيحاتنا

شمس الكويتية تؤيد تدريس التربية الجنسية بالمدارس

تدفعون أموالا للنجوم لحضور مهرجان الجونة؟ سميح ساويرس يرد

رئيس وزراء هولندا: الزواج المثلي مسموح لأفراد العائلة المالكة دون التنازل عن العرش

ساويرس: الجونة زي كان.. ولم ندفع أموالا لأحد لحضور المهرجان

لا يوقع إلا لدين.. آليات الحجز التحفظي على السفن بالقانون البحري الجديد

بسبب تغير المناخ.. الاتحاد الأوروبي يسعي لحظر التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

عيار ناري.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثتين في رشاح بالقليوبية

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

الرئيس السيسي من بودابيست: مش هنسمح إن الناس تترمي في البحر

الطريق للمونديال..كيروش يفتح أبواب المنتخب أمام الجميع ويطالب بانتظام الدوري

في بيان رسمي.. "القاهرة السينمائي" يدعم إدارة مهرجان الجونة بعد حريق البلازا

مصمم على الاستفزاز.. هل تواجه مضيفة طائرة محمد رمضان مصير الطيار أبو اليسر؟ فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتيلة في عمر الزهور..مأساة يتيمة قتلت على يد عمها وعمتها في بنها

حريق مسرح بلازا.. هل يتأجل حفل افتتاح مهرجان الجونة ويتأخر حضور الفنانين؟

حنان مطاوع تتألق بفستان فرعوني من تصميم هاني البحيري.. صور

بايدن على بعد خطوات من سحق آبي أحمد.. قائمة عقوبات قاسية هذه المرة

فيديو

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

وصلة رقص مضيفات الطيران أمام محمد رمضان .. هل تتكرر مأساة أشرف أبو اليسر؟

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ