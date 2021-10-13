نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم، قرى ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى"، في حضور مدحت صلاح رئيس مركز ببا، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة، في إطار توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

استهل نائب المحافظ زيارته بتفقد أعمال قافلة الصحة الإنجابية بقرية طنسا بني مالو، التي تنظمها مديرية الصحة ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن تحت عنوان (بالوعي مصر بتتغير للأفضل) بالشراكة مع مؤسسة"حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

تابع نائب المحافظ جانباً من أعمال القافلة التى تقام بمركز شباب القرية على مدار اليوم وغداً، وتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة والأدوية للمنتفعات مجانا ومتابعة الحمل للسيدات في سن الإنجاب وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية للاحتياجات بتلك المناطق.

وتفقد "حبش" سير العمل في المجمع الخدمي بقرية قمبش، الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى" جزيرة ببا، قمبش، طنسا، هلية، صفط راشين، سدس الأمراء"، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع"مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين،شهر عقاري"،بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على أهالي المجلس القروي، بجانب متابعة سيرالعمل في مشروع إنشاء مجمع قمبش الزراعي والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى،وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين وتوابعها.

كما تابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء المدرسة الرسمية للغات بقمبش"إنشاءجديد"، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيهاً، على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً بواقع (2 رياض أطفال+ 6 فصول ابتدائي+3 إعدادي+3 للثانوي العام)، بجانب مكتبة ومعامل لغات وعلوم وقاعات أنشطة ومجالات وكمبيوتر وملعب ومصلى وغرفة طبيب ومكاتب إدارية وأمن وفراغ متعدد الأغراض، حيث بلغت نسبة التنفيذ 57% ، ، وذلك ضمن أكثر من 30 مشروعاً يتم تنفيذه في قطاع التعليم بقرى ببا.