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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

14 أكتوبر.. آخر موعد للتقديم إلى الدراسات العليا بحقوق جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢يوم الأحد الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢١ على أن ينتهي في اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر.
 

وأضاف "عبد المؤمن"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يتم تطعيم طلاب الكلية بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى، موضحًا "عند التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح، والدخول على خانة فئات أخرى، اختر فى خانة الوظيفة “طالب جامعي بالجامعات والمعاهد والأزهر الشريف، وسوف تأتيك رسالة خلال ٧٢ ساعة بتحديد مكان تلقى اللقاح”.

 

يذكر أن كلية الحقوق جامعة عين شمس أقامت برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، ندوة تعريفية وتثقيفية لطلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية،  بحضور ا.د محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،ا.د محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ا.د ياسين الشاذلي مدير شعبة اللغة الإنجليزية.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وأشار الدكتور محمد صافي إلي أهمية كلية الحقوق في بناء الدولة ومؤسساتها مشيرا أن كلية الحقوق أفرزت علي مدار سنوات عديده عددا من قامات كبيرة في الدولة تقلدت اكبر المناصب السياسية والقانونية.

وأكد أهمية التحلي بالسلوك القويم الذي يليق بطلبة تحمل اسم كلية الحقوق جامعة عين شمس.


كما حذر من انسياق طلاب الكلية خلف الدروس الخصوصية عامة وطلاب الفرقة الأولي خاصة ، مشددا علي أهمية الكتاب الجامعي، كما دعاهم الي  المشاركة في الأنشطة الطلابية، مع ضرورة الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية طوال العام الجامعي.

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