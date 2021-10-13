شيماء شعبان: تجميد البويضات يفتح الباب أمام اختلاط الأنساب

كشفت شيماء شعبان صحفية بجريدة الأهرام، عن أن تجميد البويضات له خطورة كبيرة، مؤكدة أن يفتح الباب أمام اختلاط الأنساب.

وأضافت شيماء شعبان، خلال لقائها مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج +18، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن تجميد البويضات يسبب مشاكل أخرى لا يتخيلها أحد، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات أتاح فيها الشرع تجميد البويضات مثل المرض العضوي.

وتابعت شيماء شعبان صحفية بجريدة الأهرام، أن الزواج والإنجاب لا يمنعان من تحقيق الفتاة أو السيدة «حياتها العملية»، ولا يمكن تجميد البويضات بحجة أن الفتاة أو السيدة مشغولة في الوقت الحالي بإثبات ذاتها.

وأكملت شيماء شعبان صحفية بجريدة الأهرام، أن الزوج الذي يوافق زوجته على تجميد بويضاتها قد يأتي وقت ويعايرها بما فعلت على المدى البعيد.

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن بعض النساء تعانين من التوتر والقلق تجاه الإصابة بالعقم عندما يخططن لتأجيل فكرة الحمل والأمومة، وهذا الأمر يختلف من إمرأة إلى أخرى حيث تواجه بعض النساء صعوبة في الحمل بينما لا تعاني أخريات من ذلك بغض النظر عن العمر أو الظروف.

فوائد تجميد البويضات

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، تسمح عملية تجميد البويضات في سن مبكرة للمرأة بالحمل في وقت لاحق، وكذلك لهذه العملية فوائد صحية مثل انخفاض معدلات الإجهاض ومتلازمة داون عند استعمال بويضة تم استردادها في عمر أصغر، فيمكن أن تكون عملية تجميد البويضات مفيدة للنساء الراغبات في الحفاظ على خصوبتهن للمستقبل نتيجة عدة أسباب بما في ذلك النساء اللواتي يرغبن في تأخير الإنجاب من أجل متابعة أهدافهن التعليمية أو المهنية أو غيرها من الأهداف الشخصية.



وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، نظرا لانخفاض معدل الخصوبة مع التقدم في العمر، فإن اللجوء إلى تجميد البويضات في سن مبكرة سيضمن أفضل فرصة لحدوث الحمل في المستقبل، بالإضافة الى النساء المصابات بالسرطان حيث يوفر تجميد البويضات فرصة لهن للحفاظ عليها قبل الخضوع للعلاج الكيميائي أوالإشعاعي أو الجراحي.



وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، إن تجميد المزيد من البويضات يعني زيادة احتمال حدوث الحمل في وقت لاحق، لذا تتم عملية تجميد البويضات من خلال حقن الهرمونات لتحفيز المبايض على إنتاج بويضات متعددة في دورة حيض واحدة بدلا من البويضة المفردة التي تنتجها شهرياً، ومن ثم يتم إجراء عملية جراحية قصيرة تحت التخدير الخفيف، لاسترداد البويضات من المبايض، وبعد ذلك يتم نقلها إلى مختبر علم الاجنة، فيتم تحضيرها وتجميدها.