تحذير عاجل من الداخلية بشأن الملصق الإلكترونى .. مصدر أمنى يكشف تفاصيل حادث المرج المرورى .. حملات مكبرة على مروجي المخدرات بالاسكندرية

الداخلية :

سحب رخص مخالفى قرار تركيب الملصق الالكترونى بداية من شهر نوفمبر

مصدر امنى :

ضبط السائق المتسبب فى حادث المرج

سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبط 456 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية ، أنه سيتم ضبط المخالفين لقرار تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، وسحب رخصتى القيادة والتسيير وذلك اعتبارا من أول نوفمبر، مع إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وستواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى.

ومن ناحيه اخرى نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن اصطدام إحدى السيارات بأحد الأطفال بمنطقة المرج بالقاهرة ما تسبب فى وفاته بسبب السرعة الزائدة والادعاء بهروب قائد السيارة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بتاريخ 8 أكتوبر الجارى، بوقوع مصادمة ووجود مصابين ومتوفى ، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتبين اصطدام سيارة قيادة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بـ ربة منزل "مصابة بكسر بالساق" ، ونجلها 12 سنة "توفى متأثراً بإصابته" ، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، وذلك حال عبورهما الطريق بمحل البلاغ.

وبسؤال قائد السيارة ، أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين ، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم مدعياً أنه يمتلك أحد الشركات لخدمات السفر والسياحة "على خلاف الحقيقة" ، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه .. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظتى "الإسكندرية والمنوفية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وضبط بحوزتهما (456 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫500٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.