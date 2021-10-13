عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تحذير عاجل من الداخلية بشأن الملصق الإلكترونى .. مصدر أمنى يكشف تفاصيل حادث المرج المرورى .. حملات مكبرة على مروجي المخدرات بالاسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

الداخلية : 

سحب رخص مخالفى قرار تركيب الملصق الالكترونى بداية من شهر نوفمبر

مصدر امنى : 

ضبط السائق المتسبب فى حادث المرج 

سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبط 456 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

 

أعلنت وزارة الداخلية ، أنه سيتم ضبط المخالفين لقرار تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، وسحب رخصتى القيادة والتسيير وذلك اعتبارا من أول نوفمبر، مع إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وستواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى.

ومن ناحيه اخرى نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن اصطدام إحدى السيارات بأحد الأطفال بمنطقة المرج بالقاهرة ما تسبب فى وفاته بسبب السرعة الزائدة والادعاء بهروب قائد السيارة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بتاريخ 8 أكتوبر الجارى، بوقوع مصادمة ووجود مصابين ومتوفى ، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتبين اصطدام سيارة قيادة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بـ ربة منزل "مصابة بكسر بالساق" ، ونجلها 12 سنة "توفى متأثراً بإصابته" ، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، وذلك حال عبورهما الطريق بمحل البلاغ.

وبسؤال قائد السيارة ، أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين ، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأسفرت عن قيام  (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم  مدعياً أنه يمتلك أحد الشركات لخدمات السفر والسياحة "على خلاف الحقيقة" ، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه .. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظتى "الإسكندرية والمنوفية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وضبط بحوزتهما (456 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫500٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

المخدرات الاسكندرية وزارة الداخلية الملصق الالكترونى المنظومة الإلكترونية مكافحة المخدرات الحركة المرورية النصب والاحتيال

ترشيحاتنا

الإسماعيلي: لم يتم إبلاغنا بموعد ومكان مباراة الأهلي.. و2000 مشجع سيحضرون.. فيديو

المرصد السوري: 4 قتلى في الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور

زاخاروفا: تحقيق بعض التقدم خلال زيارة نولاند لموسكو

مبروك عطية: التعدي على الصيدلانية ملوش تفسير ديني.. فيديو

التعليم تكشف حقيقة وضع صورة محمد رمضان على غلاف كتاب مدرسي

مقتل جندي سوري وإصابة 3 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ