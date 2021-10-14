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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرية شتت الأنعام تغرق فى مياه الصرف.. والأهالي يستغيثون بمحافظ البحيرة.. شاهد

قرية شتت الأنعام
قرية شتت الأنعام تغرق فى مياه الصرف

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية شتت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسبب  استمرار انتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع لحد أنها تعيق السير في الشوارع في بعض الأوقات، واقتحامها المنازل ، إضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب أحمد أبو دشيش ، أحد أهالى قرية شتت الأنعام المتضررين، عن غضبه قائلًا :"عايشين في مياه الصرف الصحي داخل وخارج المنازل حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا  من كل الاتجاهات سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى اقتحامها المنازل ".

وأوضح "أحمد "،  أن اهالي القرية قدمت العديد من الشكاوى لرئيس مجلس القرية والمدينة ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلاً: "مجلس المدينة أرسل سيارات لسحب المياه من الشوارع ولكن ما زالت الأزمة مستمرة ".

أضاف أنه تم الموافقة علي إنشاء مشروع محطة صرف الصحي للقرية وتم تسليم المشروع للشركة خاصة منذ أكثر من 12 سنة لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ المشروع ، قائلا: "الأهالي بتدفع ثمن فساد الشركة ، ولم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدمية والجميع الآن يعيش في خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة".

غرق المنازل في قرية شتت الأنعام بسبب مياه الصرف الصحي 

و أكد علي وجيه، أحد أهالى القرية،  أن مياه الصرف أغرقت جميع منازل القرية ، ما نتج عنه انهيار بعض المنازل على رؤوس أصحابها ، مؤكدًا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون تدخل المسئولين لحل هذه المشكلة سوف تتحول إلى  كارثة.

إنتشار الحشرات والبعوض بسبب انتشار مياه الصرف الصحي 

وأضاف "وجيه" أن مياه الصرف تحتوي على حشرات، إضافة إلى أنها تسببت في زيادة انتشار البعوض والحشرات داخل المنازل، ما قد يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة بين الأهالي، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة.

الأهالي تناشد محافظ البحيرة لحل مشكلة انتشار مياه الصرف الصحي 

وناشد الأهالي، المسئولين ، بضرورة التدخل حل المشكلة وإزالة المياة من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه الصرف الصحي. 

البحيرة قرية شتت الأنعام غرق المنازل الصرف الصحى مركز إتياي البارود محافظة البحيرة مياه الصرف الصحى مركز إيتاي البارود فيروس كورونا

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