عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج تفاصيل يفتح ملف مسيرة الخير في إجراء العمليات للأطفال غير القادرين|فيديو

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

قدمت الإعلامية نهال طايل فقرة بعنوان، استكمال مسيرة الخير في إجراء عمليات الأطفال غير القادرين بالمجان، ومن خلال هذا التقرير أكدت أم إبراهيم “ابنى يعاني من فتحة في مجرى البول، إضافة إلى أنه كان لديه ثقب في القلب". 

 

وأكد الدكتور أحمد الشيمي، طبيب متخصص بالجراحة خلال لقاء لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد”، أن العملية التي سيتم إجراؤها للطفل إبراهيم لن تستمر سوى ساعة واحدة وهي عملية بسيطة، وبعدها سيكون الطفل بحالة جيدة.

وأضاف احمد الشيمي، أنه  أيضا سيتم  العمل على إجراء عملية  “الشفة الأرنبية” لطفلة تدعى كنزي، إضافة إلى إجراء عملية في “سقف الحلق” للمساعدة على التنفس بشكل جيد والتغلب على صعوبة الكلام.

 

جهودها في عملية ابنى

ووجهت أم طفل شكرها إلى الإعلامية نهال طايل  بعد جهودها في عملية ابنى وانقاذه.

الإعلامية نهال طايل مسيرة الخير عمليات الاطفال الغير قادرين عيب خلقي

موضوعات متعلقة

بـ 40 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال تطوير طريقين حيويين بعزبة خير الله مارس القادم

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|توصيات بخفض أسعار الدواجن في مصر..وتفاصيل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

الحريق ملهوش أثر.. مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة يستعد لاستقبال النجوم |شاهد

دليل صادم .. البشر استخدموا التبغ منذ 10 آلاف عام

الأسوأ على الإطلاق.. حرائق الغابات تستوحش في كاليفورنيا|فيديو

موقع أوروبي: مصر عادت إلى سابق عهدها لقيادة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

هل الحريق بفعل فاعل؟ .. مدير مهرجان الجونة يوضح

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ