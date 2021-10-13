برنامج تفاصيل يفتح ملف مسيرة الخير في إجراء العمليات للأطفال غير القادرين|فيديو

قدمت الإعلامية نهال طايل فقرة بعنوان، استكمال مسيرة الخير في إجراء عمليات الأطفال غير القادرين بالمجان، ومن خلال هذا التقرير أكدت أم إبراهيم “ابنى يعاني من فتحة في مجرى البول، إضافة إلى أنه كان لديه ثقب في القلب".

وأكد الدكتور أحمد الشيمي، طبيب متخصص بالجراحة خلال لقاء لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد”، أن العملية التي سيتم إجراؤها للطفل إبراهيم لن تستمر سوى ساعة واحدة وهي عملية بسيطة، وبعدها سيكون الطفل بحالة جيدة.

وأضاف احمد الشيمي، أنه أيضا سيتم العمل على إجراء عملية “الشفة الأرنبية” لطفلة تدعى كنزي، إضافة إلى إجراء عملية في “سقف الحلق” للمساعدة على التنفس بشكل جيد والتغلب على صعوبة الكلام.

جهودها في عملية ابنى

ووجهت أم طفل شكرها إلى الإعلامية نهال طايل بعد جهودها في عملية ابنى وانقاذه.