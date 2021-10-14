لمرضى حب الشباب.. الطرق الصحيحة لوضع المكياج بشكل منسق

حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة يواجهها كل من الرجال والنساء.

من الإجهاد إلى عادات نمط الحياة السيئة يمكن أن تؤدي العديد من الأسباب إلى ظهور حب الشباب ، والذي يمكن أن يكون مزعجًا ويصعب التعامل معه. وبالتالي ، عليك توخي الحذر بشأن ما تقوم بتطبيقه على بشرتك إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب.

قد يجد الأشخاص المصابون بحب الشباب بعض منتجات المكياج التي تزيد من تفاقم انتشار حب الشباب. لذا ، هل يجب أن تتخلصي تمامًا من المكياج؟ ربما لا!

و شارك طبيب الأمراض الجلدية الدكتور Madhuri Agarwal بعض النصائح للبشرة المعرضة لحب الشباب والتي يمكن أن تحل جميع مشاكل مكياجك

"بعض مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة تسبب حب الشباب ، والبعض الآخر لا. وبغض النظر عن ذلك ، يمكنك أن تنطلق في رحلة صحية للعناية بالبشرة والمكياج من خلال تثقيف نفسك ببعض النصائح المفيدة التي ستساعدك على أن تكون لطيفًا على بشرتك إذا كانت معرضة لحب الشباب ".

منتجات المكياج المصنفة على أنها لا تسبب انسداد المسام وخالية من الزيوت هي أفضل المنتجات للبشرة المعرضة لحب الشباب.

تجنب المكياج السائل الثقيل. قد تميل إلى استخدامه ولكن دع بشرتك تتنفس أيضًا.

* منتجات المكياج التي تجعل بشرتك تتفكك هي منتجات يجب عليك التوقف عن استخدامها على الفور.

نظفي وجهك دائمًا وضعي المرطب ، واقي الشمس قبل وضع المكياج.



* لا تقم أبدًا بتطبيق المكياج باستخدام أصابعك. استفد من الفرش وأدوات وضع الماكياج بأفضل شكل ، وتأكد من تنظيفها بانتظام لتجنب احتباس الزيت الذي قد يؤثر على بشرتك بشكل أكبر.

* المشاركة تعني العناية ولكن في عالم المكياج ، عدم المشاركة هو رعاية للبشرة! لا تقم أبدًا بمشاركة مكياجك مع شخص آخر أو استخدام مكياجهم. يسبب التلوث الذي قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والحساسية والاحمرار وما إلى ذلك.

* يقولون لا تذهب إلى الفراش مستاءة. أقول ، لا تنامي أبدًا مع مكياجك! استخدمي منتجات إزالة المكياج الخالية من الزيوت واسمحي لبشرتك بالانتعاش وتجديد شبابها خلال الليل.

"في حالة وجود أي استفسارات أو ارتباك أو شكوك ، تواصل مع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك. نصحت ، "من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من أن تكون آسفًا".