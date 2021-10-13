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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الحريق ملهوش أثر.. مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة يستعد لاستقبال النجوم |شاهد

مسرح مهرجان الجونة
مسرح مهرجان الجونة

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، منذ قليل، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

مسرح مهرجان الجونة 

وتحولت قاعة المؤتمرات إلي خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، غدا الخميس، كي يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذي سيشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.


وكان حريقا قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح اليوم الأربعاء، حيث نجحت رجال المطافي في السيطرة علي الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عدد من المصابين إلي مستشفي الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

مسرح مهرجان الجونة 

نجوم الجونة 

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عددا من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق غدا وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرين.

وكان قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

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انتشال التميمى 

وأضاف انتشال التميمي خلال تصريحات لتقرير لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “شيرين سليمان”، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وتابع انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

كما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل على وضع الإستعداد لمهرجان الجونة، مؤكدا أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان .

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