تعرضت للطلاق.. شريف خير الله يكشف سر ابتعاده عن التمثيل ..فيديو

قال الفنان شريف خير الله، إنه سيقدم عملا جديدا مع الفنانين صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، عبارة عن 3 أصدقاء يعيشون في حي شعبي، ويقومون بشراء تاكسي للعمل عليه.

وأضاف "خير الله"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أنه بدأ العمل الفني منذ طفولته، ولكن في أعمال صغيرة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة تعرض لبعض الأشياء الشخصية التي عطلته عن مسيرته الفنية، معقبًا "اتعرضت للطلاق، وبعض المشاكل، ومش عارف إيه اللي حصل".

وأضاف أنه منفصل منذ 9 سنوات، وكان لديه طفل عمره 8 سنوات، ولم يستطع أن يبتعد عنه بعد الطلاق، معقبًا "لم أتزوج، لأن الزواج قد يؤثر في نجلي من الناحة النفسية، خاصة وأنه كان عمره 9 سنوات، وأنا عاطفي شوية، وقعدت أربي ابني".