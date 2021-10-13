قومي المرأة بالوادي الجديد يختتم اليوم الثالث لـ"مصر أرض المحبة والسلام" ..شاهد

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات اليوم الثالث من حملة "مصر أرض المحبة والسلام" في مركز بلاط.

وقالت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، في تصريح صحفي ، إن تنفيذ الحملة بمركز بلاط جاء بالتعاون مع قطاعي الثقافة الجماهيرية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي والوحدات المحلية القروية بالمركز، ويأتي ذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب الثانية، تحت شعار "المرأة المصرية صانعة السلام" بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بمشاركة فريق العمل من الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والإداريين ومحامي المكتب لتنفيذ الزيارات المنزلية، للتوعية بدور المرأة في حفظ السلام والأمن ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكاله.

وقالت عزمي، إنه جرى تصميم ماكيت " نموذج فني" بعنوان " المرأة صانعة السلام بقصر ثقافة بلاط وجمعيات تنمية المجتمع المحلي بقريتي " تنيدة و العويني" التابعة لمركز بلاط وجرى إهداؤه للفرع، فيما جرى تنفيذ ورش العمل التفاعلية بالتوازي مع الحملة، تحت مسمى أرض المحبة والسلام في مركز الفرافرة، بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة وقطاع التعليم، بهدف اكتشاف المواهب والحث على الانتماء الوطني وقبول الآخر ومحاربة التنمر، من خلال مسرح تفاعلي وأعمال فنية إبداعية لطلاب المدرسة.

وأضافت، أن الحملة تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي، وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى، وتشمل الحملة تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وإبداعات أطفال الوادي الجديد، بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة وقطاع التعليم، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية المجتمع، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب، ونشر الرسائل المتعلقة بالأمن والسلام.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، أطلق المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب بعنوان " المرأة صانعة السلام" يوم 28 سبتمبر المنقضي، فيما بدأ تنفيذ اليوم الأول من المرحلة الثانية الإثنين 11 أكتوبر الجاري، في مركز الداخلة مع تنفيذ فعاليات اليوم الثاني من حملة "مصر أرض المحبة والسلام" في مركز الفرافرة، وجرى ختان الحملة بمركز بلاط مساء الأربعاء 13 أكتوبر 2021م.

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