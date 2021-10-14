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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخولي يكشف كواليس بعثة المصري في كمبالا لمواجهة بطل أوغندا بالكونفدرالية.. فيديو

النادي المصري
النادي المصري

قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إنه يثق في اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي سلطات الموارد الأوغندي، بذهاب الدور التمهيدي الثاني في بطولة الكونفدرالية، لتسهل مهمته في مباراة الإياب.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد أي صعوبات واجهت الفريق في أوغندا منذ وصوله، موضحًا أن كل الأمور بكمبالا على ما يرام.

واستكمل تصريحاته، أن مباراة العودة ستقام في ستاد الإسكندرية، يوم 23 أكتوبر، موضحًا أن مباريات المصري بالدوري الممتاز الموسم الجديد ستقام على ملعب برج العرب.

واختتم تصريحاته «رحيل أحمد رفعت عن المصري إلى فيوتشر، يثبت أنه لن يرتدي قميص الفريق إلا إذا كان اللاعب يُريد النادي، ومن المستحيل أن يُبقي النادي على لاعب لا يرغب في البقاء به».

محمد الخولي النادي المصري سلطات الموارد الأوغندي بطولة الكونفدرالية أوغندا بكمبالا أحمد رفعت

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