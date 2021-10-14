375 مليون دولار صادرات مصر من البنطلونات 2021

سجلت صادرات الملابس ارتفاعا بنحو 43% لتسجل 843 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار، حيث بلغت صادرات “البنطلونات” نحو 375 مليون دولار.

وأضاف تقرير المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انه بلغت صادرات”الأردية الرياضية” نحو 112 مليون دولار، وسجلت صادرات”البدل والأطقم انسامبلات” ما قيمته 96 مليون دولار،وبلغت صادرات”القمصان والبلوزات” بنحو 118 مليون دولار.

كما سجلت صادرات “الجاكيتات والبليزرات” نحو 9 ملايين دولار، و”ملابس الأطفال” بنحو 24 مليون دولار.

وصادرات ”مناديل الجيب، والشلات وأوشحة ولفاعات عنق، ومناديل رأس وبراقع” ما قيمته 76 مليون دولار، وسجلت صادرات”القبعات وأغطية الرأس غير الواقية” نحو 56 ألف دولار.