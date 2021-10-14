بعد غاراتها على سوريا.. قرار عاجل لـ إسرائيل بشأن أجواء الجولان

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية "مكان"، اليوم الخميس، عن إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية بعد ورود أنباء عن هجوم منسوب لتل أبيب في سوريا.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "بعد ساعات من ورود أنباء عن هجوم منسوب إلى إسرائيل في سوريا، تم إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية".

ولم تحدد الهيئة إلى متى سيستمر إغلاق المجال الجوي.

يذكر أن الدفاعات الجوية السورية أعلنت في وقت سابق، تصديها لأهداف معادية جنوب تدمر في حمص، لافتة إلى أن خسائر مادية وقعت إثر هجوم إسرائيلي استهدف برج اتصالات ونقاط محيطة به في تدمر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات إسرائيلية استهدفت مطار التيفور العسكري جنوب شرق تدمر بريف حمص.

وأضاف أن الضربة الإسرائيلية استهدفت مواقع للفصائل الإيرانية وبينها مركز تدريب على المسيرات.

وذكرت قناة "الحدث" أن الهجوم الإسرائيلي يأتي بعد وصول طائرة شحن إيرانية أمس إلى مطار التيفور.

وكانت الوكالة السورية ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي السورية كانت تطلق النار على أهداف مجهولة في السماء فوق مدينة تدمر القديمة في محافظة حمص على بعد 130 ميلاً شرق دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، بوقوع انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال الواقعة قرب حدود سوريا -العراق، بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران، بالتزامن مع تحليق لطيران مسير في الأجواء، وسط معلومات عن استهداف جديد لمواقع الميليشيات في المنطقة، بحسب نشطاء في منطقة غرب الفرات.

وقال المرصد إن طائرات مسيرة “مجهولة”، صعدت من ضرباتها مستهدفة الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة لها قرب وعند الحدود السورية – العراقية في منطقة غرب الفرات التي باتت أشبه بـ"محمية أو مستعمرة إيرانية" على الأراضي السورية.