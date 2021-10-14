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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تواصل تدريب معاوني أعضاء هيئة التدريس على طرق كتابة البحث

صدى البلد

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات برامجه التدريبية عن طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية  للمعيدين والمدرسين المساعدين.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، إن البرنامج استمر على مدار يومين، وشارك به 20 متدربا من مختلف كليات الجامعة، بإجمالي 10 ساعات تدريبا مباشرا.

وأضاف "عبد الخالق"، أن البرامج التدريبية لطرق البحث وكتابة المقترحات البحثية تأتي ضمن حقبة برامج البحث العلمي التي تنظمها الجامعة، حرصاً منها لإكساب المشاركين المهارات والإتجاهات والمعارف الخاصة لإعداد البحث العلمي وكتابة المقترحات البحثية.

وأشار الدكتور عنبر محمود مدير المركز، إلى أن البرنامج شمل العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية المختلفة ودراسة الحالة، مثل المناقشات وورش العمل والعروض.

بالإضافة إلى إجراء اختبار قبلي وبعدي لمعارف المشاركين لقياس أثر التدريب، وتحديد توقعاتهم، مع استطلاع آرائهم حول عناصر التدريب المختلفة من مناخ التدريب وإدارة التدريب، وتقييم المدرب والمادة التدريبية.

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وأوضح أن التدريب يهدف إلي كيفية تحديد مشكلة البحث، ووضع خطة بحثية متكاملة من خلال المقترح البحثي فى رسالة الماجستير والدكتوراه، والعمل على مكونات الرسالة بداية من مقدمتها وعرضها بطريقة علمية.

الجدير بالذكر أنه حاضر بالبرنامج التدريبي كلاً من الدكتور طارق زكي أستاذ مساعد بكلية الآداب، والدكتورة أحلام عبد السلام أستاذة بكلية الطب.

سوهاج جامعه تنمية مركز المدرسين

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