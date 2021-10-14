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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان محسن لـ محمد الشناوي: "ألف سلامة عليك يا حبيبي"

مروان محسن بصحبة
مروان محسن بصحبة محمد الشناوي

نشر اللاعب مروان محسن، صورة مع حارس المرمي محمد الشناوي، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعلق مروان محسن علي الصورة، كاتبًا: “الف سلامة عليك يا حبيبي”.

 

وكان قد أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بدأ برنامجًا علاجيًّا بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

 

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وقال أبو عبلة أن الشناوي حصل على حقنة بلازما اليوم، ومن المقرر أن يخضع للراحة غدًا الخميس، على أن يبدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي.

 

وكان الشناوي قد أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏و5 أسابيع.‏

 

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

 

مروان محسن بصحبة محمد الشناوي 
اللاعب مروان محسن مروان محسن حارس المرمي محمد الشناوي حارس المرمي محمد الشناوي

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