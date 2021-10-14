شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها فى الإسبوع الثالث من الدوري الممتاز بعد إصابة محمد الشناوى حارس مرمى الأحمر .



وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى : “ مباراة القمة فى موعدها ، معقولة يا جماعة يتم تأجيل الماتش عشان لاعب اتصاب ، هذا كلا م غير صحيح والماتش فى موعده ” .



وفى الإطار ذاته ، كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "لو لم يطلب الأهلي والزمالك حكام أجانب سيتم تعيين طاقم مصري ولن اسمح بتدخل الأندية في الاختيارات".

وشدد على رفضه التام لتدخل الأندية في اختيارات الحكام.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد مطلع أكتوبر الجاري.

وعلى جانب أخر ، كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.



وقال إنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.



فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.



