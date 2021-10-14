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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيادة رئيس الوزراء.. غرفة عمليات لمتابعة تطورات العنف في لبنان

صدى البلد

وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي برفقة وزير الدفاع موريس سليم، إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع في منطقة الطيونة ببيروت، مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المنطقة خلال مظاهرة لحركة أمل وحزب الله.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، وصلت تعزيزات للجيش من جهة بدارو باتجاه الطيونة، حيث من المقرر أن تقوم وحدة من الدفاع عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس، بتفجير قنبلة يدوية غير منفجرة في منطقة الطيونة.

بسبب العنف.. جيش لبنان يقرر تفجير قنبلة يدوية في الطيونة

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وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن تسيير دوريات في بيروت للبحث عن مطلقي النار خلال مظاهرة لحركة أمل وحزب الله في منطقة الطيونة، من أجل توقيفهم.

ولا يزال إطلاق النار الكثيف مستمرًا في محيط منطقة الطيونة، وناشد السكان الدفاع المدني التدخل، خاصة مع تواجد عشرات القناصين على أسطح المنازل، وذلك بالرغم من تحذير الجيش وانتشار الدبابات في العاصمة.

فيما قطع عدد من المحتجين الطرق في العاصمة اللبنانية بعد الاشتباكات المسلحة في الطيونة، وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 4 قتلى و20 جريحا تم نقلهم بسيارات خاصة إلى المستشفيات.

وهدد الجيش اللبناني اليوم، الخميس، بإطلاق النار على أي مسلح في طرقات بيروت، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرة مطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، طلب الجيش اللبناني من المدنيين إخلاء الشوارع في منطقة الطيونة ببيروت، وأغلق الطرق المؤدية إلى منطقة الاشتباك.

وأعلن أنه تمكن من اعتقال أحد مطلقي النار في العاصمة بيروت؛ مؤكدا أنه سيتم اطلاق  النار على أي مسلح يطلق النار في العاصمة اللبنانية.

وانتشر الجيش اللبناني بشكل مكثف في العاصمة اللبنانية وقام بتطويق المنطقة التي شهدت إطلاق النار للسيطرة على العنف، وتسيير دوريات في منطقة الاشتباكات.

لبنان رئيس الوزراء اللبناني غرفة عمليات منطقة الطيونة احداث العنف

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