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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر سوزوكي سويفت موديل 2013

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر سوزوكي سويفت موديل 2013

يعشق كثير من الشباب وخاصة الفتيات، اقتناء سيارة صغيرة الحجم وهي فئة " الهاتشباك "، لصغر حجمها، ولذلك يميلون أكثر إلى شراء سياراتهم من سوق المستعمل حيث السعر الأقل بفارق كبير عن الزيرو .

 

و لذلك جاء طراز سوزوكي " سويفت " موديل 2013 ، التى تتوفر بها معظم المميزات التى تم طرحها من قبل ، وخلال السطور التالية سنتعرف على سعرها ومواصفاتها داخل السوق المصرية .

 

حصلت سيارة سوزوكي سويفت موديل 2013 على محرك سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصانا، مع 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.

دعمت سيارة سوزوكي سويفت موديل 2013 بجنوط رياضية بقياس 15 بوصة، و بها شبكات هوائية متعددة المقاطع، تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و تحتوي من الداخل أيضا على تكييف هواء، و 4 زجاج كهربائي، و قفل مركزي للـ4 أبواب، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و بصمة، و عجلة قيادة متعددة المهام.

جهزت سيارة سوزوكي بحزمة من وسائل الأمن و السامة و التي تشمل، عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، و فرامل ABS مانعة لانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و خاصية مانع السرقة ايموبليز، و برنامج دعم الفرامل ، مع مرايات جانبية كهربائية.

تأتي سيارة سوزوكي سويفت 2013 بنسبة طول بلغت 3840 مم، و بعرض 1735 مم، و 1495 للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 265 لتر، بينما بلغت نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

وتتراوح أسعار سيارة سوزوكي سويفت موديل 2013 في سوق المستعمل من 120ألفا الي 135ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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