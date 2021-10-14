استياء أولياء الأمور .. طلب إحاطة عن ربط المصروفات بتسليم الكتب الدراسية

أعلنت الدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بالمنوفية، تقدمها بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم بشأن ربط المصروفات الدراسية بتسليم الكتب، ما يعد مخالفا لما كفله الدستور المصري والقانون.

وأوضحت النائبة غادة قنديل، أنه ورد إليها العديد من الشكاوي من أولياء الأمور، حيث امتنعت المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب، تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة ذلك.

وأصدر الوزير الكتاب الدوري رقم (25 ) بتاريخ 19 سبتمبر 2021، وبحسب الكتاب الدوري، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021- 2022.



وبناء على ذلك فقد تقدمنا بطلب إحاطة للسيد وزير التربية والتعليم في شأن هذا القرار الذي يعد مخالف للقانون والدستور حيث نصت المادة 19 من الدستور المصري علي أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها."وهذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك باي مبالغ نقدية.

وطالبت قنديل في طلب الإحاطة بتسليم كافة التلاميذ والطللاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية حيث أن تعليم أطفالنا خط أحمر يجب عدم المساس به.