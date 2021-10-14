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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار

جورجينا
جورجينا

خطفت جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الإسبانية، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنظار متابعيها بصور نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت جورجينا رودريجيز بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا قصيرا مكشوفا باللون الأحمر الناري كشف عن أنوثتها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه الذي كشف جمال إطلالتها.

 

يذكر أن “دولوريس أفيرو”، والدة كريستيانو رونالدو تمثل العائق الرئيسي أمام زواجه من صديقته جورجينا رودريجيز التي صرحت مؤخرًا بأنها تنتظر عرضه للزواج منها؛ وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.
 

عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو صديقة كريستيانو رونالدو رونالدو

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