معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

"أنتي موظفة وأنا دكتورة" تلك الكلمات التي دائما ما كانت ترددها الدكتورة "إيزيس" عندما أقوم بالشطب عليها في دفتر الحضور والإنصراف عند تغيبها أو تأخرها عن مواعيد العمل وهذا ما جعلها دائما في موقف ضيق وضجر مني ولكني أعامل ضميري المهني ولا أكن للطبيبة أي عداء او تحدي مثلما إدعت ان المشاجرة كانت بسبب الحجاب.

بهذه الكلمات بدأت "أمينة" مسئولة الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بكفر عطاالله التابعة لإدارة الزقازيق الصحية حديثها لموقع صدي البلد لسرد تفاصيل وحقيقة تعديها بالضرب علي طبيبة صيدلانية داخل مقر عملهم.

لم أكن أتخيل أن يصل الأمر الي هذا الحد وكل ما كان بيننا هو القيام بعملي وهي القيام بعملها كل في إطار إختصاصه والبداية عندما إستلمت مهام عملي عام 2020 كمسئولة عن دفاتر الحضور والإنصراف وكانت هناك بعض المشاكل القديمة لزميلي السابق وأبلغت رؤسائي في العمل بأنني سأقوم بتطبيق قوانين العمل علي المخالفين لضوابط الحضور والتوقيتات المحددة وبالفعل باشرت عملي علي الجميع دون إستثناء.

واستكملت الموظفة قائلة كيف يعقل ان أقوم بالتعدي علي الطبيبة بسبب عدم إرتدائها الحجاب فأنا لدي أحفاد وأطباء وفتيات وأعلم جيد ان لكل أحد الحرية ولكن الموضوع الصحيح ان الطبيبة أخذت قيامي بممارسة عملي بالشكل الصحيح بصورة خاطئة وأنني أقوم بالتحدي معها .

وأضافت انه قبل الواقعة بيوم وتحديدا يوم 28/9 الماضي حضرت الطبيبة حوالي الساعة الـ 10 وكنت قد انهيت التشطيب علي المتغيبين والمتأخرين وكانت الدكتورة من بينهم وعندما حضرت الي الوحدة قالت لي كيف تقومين بذلك فأنا طبيبة وأنت موظفة فقلت لها هذا عمل والجميع فيه سواسية ومسئول ومن هنا حدثت مشادة طفيفة قامت الطبيبة بإلقاء الدفتر ومحاولة جذبة بالقوي وكان حاضر في ذلك التوقيت عدد من الزملاء وقمت بكتابة مذكرة بما حدث وأبلغت رؤسائي في العمل وعندما علمت الطبية ذلك قامت بتحرير شكوي في النيابة الإدارية.

واستكملت "أمينة" قائلة انني معروفة بالإجتماعيات وعدم إفتعال المشكلات في كل مكان عملت فيه ولم أكن يوما أسعي للمشاكل وفي اليوم الثاني وتحديدا 29/9 حضرت في تمام الساعة الـ 8.10 دقائق لأتفاجئ بتواجد الطبيبة داخل الوحدة وممسكة التلييفون المحمول تقوم بالتصوير وتردد عبارات قائلة "أهي مسئولة الحضور والإنصراف والدفتر بتتأخر وعاينة الدفتر" لأقوم بتركها والتوجه وإحضار الدفتر أمام لجميع للتوقيع وكان متواجد أحد الزملاء في المكتب وعندما حضرت الطبيبة للتوقيع قامت بترديد بعض العبارات لأ وقامت بإلقاء القلم ليقفذ ويأتي في جبهتي فقلت لزميلنا المتواجد هل هذا يصح لتبدأ المشادة الفعلية بيننا.

وأشارت الي ان احد زملاء الطبيبة متواجد وهو من قام بالتصوير وأظهر قيامها بالتعدي علي بالضرب وشد شعري ومحاولة تدخل الزملاء لحل الخلاف بيننا وبالفعل صعدت مع الزملاء الي الطابق العلوي لنتفاجأ بعدها قيام الطبيبة بإحضار الماء ورشه فوق جميع المتواجدين.

وبالفعل حاولت إبلاغ شرطة النجدة وأبلغت رؤسائي في العمل لأتفاجأ بقيام أحد الأشخاص بإخباري ان الطبيبة قامت بالتوجه الي تحرير محضر بمركز الشرطة وقمت أنا ايضا بالتوجه لتحرير محضر والأمر الأن متروك للقضاء.

وأنهت السيدة "أمينه" حديثها مؤكده انه لا يمكن لأحد ان يتخيل قيامنا بتلك الأفعال بسبب تنمري عليها وخاصة لأن لدي أبناء بنات وأحفاد.