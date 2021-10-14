عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

الطبيبة إيزيس
الطبيبة إيزيس

"أنتي موظفة وأنا دكتورة" تلك الكلمات التي دائما ما كانت ترددها الدكتورة "إيزيس" عندما أقوم بالشطب عليها في دفتر الحضور والإنصراف عند تغيبها أو تأخرها عن مواعيد العمل وهذا ما جعلها دائما في موقف ضيق وضجر مني ولكني أعامل ضميري المهني ولا أكن للطبيبة أي عداء او تحدي مثلما إدعت ان المشاجرة كانت بسبب الحجاب.

 بهذه الكلمات بدأت "أمينة" مسئولة الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بكفر عطاالله التابعة لإدارة الزقازيق الصحية حديثها لموقع صدي البلد لسرد تفاصيل وحقيقة تعديها بالضرب علي طبيبة صيدلانية داخل مقر عملهم.

لم أكن أتخيل أن يصل الأمر الي هذا الحد وكل ما كان بيننا هو القيام بعملي وهي القيام بعملها كل في إطار إختصاصه والبداية عندما إستلمت مهام عملي عام 2020 كمسئولة عن دفاتر الحضور والإنصراف وكانت هناك بعض المشاكل القديمة لزميلي السابق وأبلغت رؤسائي في العمل بأنني سأقوم بتطبيق قوانين العمل علي المخالفين لضوابط الحضور والتوقيتات المحددة وبالفعل باشرت عملي علي الجميع دون إستثناء.

عشان الحجاب.. الصيدلانية ايزيس مصطفى تروى تفاصيل الاعتداء عليها في الشرقية

واستكملت الموظفة قائلة كيف يعقل ان أقوم بالتعدي علي الطبيبة بسبب عدم إرتدائها الحجاب فأنا لدي أحفاد وأطباء وفتيات وأعلم جيد ان لكل أحد الحرية ولكن الموضوع الصحيح ان الطبيبة أخذت قيامي بممارسة عملي بالشكل الصحيح بصورة خاطئة وأنني أقوم بالتحدي معها .

وأضافت انه قبل الواقعة بيوم وتحديدا يوم 28/9 الماضي حضرت الطبيبة حوالي الساعة الـ 10 وكنت قد انهيت التشطيب علي المتغيبين والمتأخرين وكانت الدكتورة من بينهم وعندما حضرت الي الوحدة قالت لي كيف تقومين بذلك فأنا طبيبة وأنت موظفة فقلت لها هذا عمل والجميع فيه سواسية ومسئول ومن هنا حدثت مشادة طفيفة قامت الطبيبة بإلقاء الدفتر ومحاولة جذبة بالقوي وكان حاضر في ذلك التوقيت عدد من الزملاء وقمت بكتابة مذكرة بما حدث وأبلغت رؤسائي في العمل وعندما علمت الطبية ذلك قامت بتحرير شكوي في النيابة الإدارية.

واستكملت "أمينة" قائلة انني معروفة بالإجتماعيات وعدم إفتعال المشكلات في كل مكان عملت فيه ولم أكن يوما أسعي للمشاكل وفي اليوم الثاني وتحديدا 29/9 حضرت في تمام الساعة الـ 8.10 دقائق لأتفاجئ بتواجد الطبيبة داخل الوحدة وممسكة التلييفون المحمول تقوم بالتصوير وتردد عبارات قائلة "أهي مسئولة الحضور والإنصراف والدفتر بتتأخر وعاينة الدفتر" لأقوم بتركها والتوجه وإحضار الدفتر أمام لجميع للتوقيع وكان متواجد أحد الزملاء في المكتب وعندما حضرت الطبيبة للتوقيع قامت بترديد بعض العبارات لأ وقامت بإلقاء القلم ليقفذ ويأتي في جبهتي فقلت لزميلنا المتواجد هل هذا يصح لتبدأ المشادة الفعلية بيننا.

وأشارت الي ان احد زملاء الطبيبة متواجد وهو من قام بالتصوير وأظهر قيامها بالتعدي علي بالضرب وشد شعري ومحاولة تدخل الزملاء لحل الخلاف بيننا وبالفعل صعدت مع الزملاء الي الطابق العلوي لنتفاجأ بعدها قيام الطبيبة بإحضار الماء ورشه فوق جميع المتواجدين.

وبالفعل حاولت إبلاغ شرطة النجدة وأبلغت رؤسائي في العمل لأتفاجأ بقيام أحد الأشخاص بإخباري ان الطبيبة قامت بالتوجه الي تحرير محضر بمركز الشرطة وقمت أنا ايضا بالتوجه لتحرير محضر والأمر الأن متروك للقضاء.

وأنهت السيدة "أمينه" حديثها مؤكده انه لا يمكن لأحد ان يتخيل قيامنا بتلك الأفعال بسبب تنمري عليها وخاصة لأن لدي أبناء بنات وأحفاد.

الزقازيق طبيب الحجاب الوحدة مشاجرة امينة الماء

ترشيحاتنا

مع اقتراب الشتاء .. كيف تفرق بين نزلة البرد و«كورونا»؟

أخبار السيارات| لكزس تطرح إصدارا خاصا من XL600 للطرق الوعرة.. هوندا تطلق شارة e:N الكهربائية الجديدة

10 دول تستحوذ على 45.3% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 8 أشهر

لن نعود للوراء.. الرئيس اللبناني يتعهد بعدم تكرار أحداث بيروت الدامية

"الطاقة الدولية" تحذر من أزمة تهدد التعافي الاقتصادي العالمي

نوستالجيا | زي النهاردة.. مصر تكتسح تنزانيا بخماسية فى تصفيات أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء أولياء الأمور .. طلب إحاطة عن ربط المصروفات بتسليم الكتب الدراسية

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

الصحة العالمية ترد على صدى البلد لـ حسم جدل فاعلية أدوية كورونا

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

فيديو

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

فيديو جراف| سيارات إغاثة.. كيف تتعامل الدولة مع الطرق والمحاور الرئيسية

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ