أسطورتان في صورة.. عمر حسن يوسف يتغزل في والديه

نشر الفنان عمر حسن يوسف صورة قديمه لوالده النجم الكبير حسن يوسف وزوجته الفنانة الكبيرة شمس البارودي وذلك عبر حسابه علي "انستجرام".



وتغزل عمر حسن يوسف في والديه قائلاً "فقط أسطورتان في صورة ❤" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



كشف عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف، تفاصيل اتجاه والدته شمس البارودي لعمل عمل فني عن قصة حياتها، وأسباب حملة الهجوم الأخيرة عليها من قبل بعض رواد السوشيال ميديا.



وأكد عمر حسن يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، اليوم الأحد، أن هناك نية لعمل برنامج وثائقي أو روائي عن حياة الفنانة شمس البارودي والنجم الفنان الكبير حسن يوسف، مشير الي أنه ليس مسلسلا أو فيلم، وهذا الأمر واضح تماما للجميع.



وتابع عمر حسن يوسف، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت الكثير من الشائعات بشأن عودة والدته شمس البارودي للتمثيل، لافتا إلى أن الفنانة شمس البارودي لن تخلع الحجاب ولن تعود للتمثيل مرة أخرى.