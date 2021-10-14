عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسطورتان في صورة.. عمر حسن يوسف يتغزل في والديه

حسن يوسف وشمس البارودي
حسن يوسف وشمس البارودي

نشر الفنان عمر حسن يوسف صورة قديمه لوالده النجم الكبير حسن يوسف وزوجته الفنانة الكبيرة شمس البارودي وذلك عبر حسابه علي "انستجرام".


وتغزل عمر حسن يوسف في والديه قائلاً "فقط أسطورتان في صورة ❤" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


كشف عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف، تفاصيل اتجاه والدته شمس البارودي لعمل عمل فني عن قصة حياتها، وأسباب حملة الهجوم الأخيرة عليها من قبل بعض رواد السوشيال ميديا.

 
وأكد عمر حسن يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، اليوم الأحد، أن هناك نية لعمل برنامج وثائقي أو روائي عن حياة الفنانة شمس البارودي والنجم الفنان الكبير حسن يوسف، مشير الي أنه ليس مسلسلا أو فيلم، وهذا الأمر واضح تماما للجميع.


وتابع عمر حسن يوسف، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت الكثير من الشائعات بشأن عودة والدته شمس البارودي للتمثيل، لافتا إلى أن الفنانة شمس البارودي لن تخلع الحجاب ولن تعود للتمثيل مرة أخرى.

IMG_٢٠٢١١٠١٤_١٥٢٤٠٨
IMG_٢٠٢١١٠١٤_١٥٢٤٠٨
IMG_٢٠٢١١٠١٤_١٥٢٣١٣
IMG_٢٠٢١١٠١٤_١٥٢٣١٣
الفنان الكبير حسن يوسف شمس البارودي صورة قديمة رواد السوشيال ميديا الفنان حسن يوسف يتغزل في والديه

ترشيحاتنا

بعد حصر عدد الطلاب.. النزول بتنسيق الثانوي العام بالقاهرة لـ 220 درجة

رصاصة في رأسها.. طفل يقتل والدته خلال اجتماع على "زوم"

من أمام قبر والدها.. رانيا محمود ياسين تحيي الذكرى الأولى لوفاته

أبرزها طريق الكباش ..تفاصيل وآليات ترويج السياحة بـ الأقصر في الشتاء

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي لبحث تسوية الأزمة السورية

أمريكا تقدم 5 ملايين دولار كمنحة لمصر لمكافحة فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء أولياء الأمور .. طلب إحاطة عن ربط المصروفات بتسليم الكتب الدراسية

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

محامي شيكابالا يستدعي الشرطة لـ "اتحاد الكرة".. تفاصيل

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

مستشار رئيس الوزراء: لا نقل لأي موظف يتعامل مع الجمهور إلي العاصمة الإدارية في المرحلة الأولى

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

فيديو

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

فيديو جراف| سيارات إغاثة.. كيف تتعامل الدولة مع الطرق والمحاور الرئيسية

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ