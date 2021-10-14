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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير إعداد القادة بـ جامعة حلوان: نعمل على تحقيق أهداف مصر 2030

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان

ينظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجامعة حلوان العديد من المعسكرات و البرامج و الدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات شباب الجامعات المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب .

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جامعة حلوان: خطة شاملة لتطعيم جميع المنتسبين بـ لقاحات كورونا

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إعداد القادة بحلوان: إنشاء استديو تفاعلى وإذاعة خاصة بالمعهد

المعهد يعمل على تحقيق أهداف و رؤية مصر 2030 و تنمية روح الوعي والانتماء للوطن وتنمية الوعى السياسى و الدينى  ، و اكساب الطلاب العديد من المهارات التى يمكن ان تساهم فى بناء الشخصية و التأهل لسوق العمل، وبناء شخصية الطالب عن طريق الدورات والمعسكرات التدريبية التى ينظمها المعهد بصفة مستمرة على مدار العام لطلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتوجيه من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، و يتم خلالها انتقاء و اختيار المدربين  بها .

و يطمح المعهد   بأن يكون  أحد وحدات وزارة التعليم العالي في مقدمة الجهات المحلية والإقليمية والدولية للتنمية البشرية المستدامة باعتباره مؤسسة تربوية -تنموية - ثقافية -بحثية .

وأشار كريم همام إلى أن المعهد يعمل على  إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة من خلال المعسكرات و البرامج و الدورات التدريبية  المتعددة المجالات حيث يكون الطلاب  المشاركون قد استطاعوا معايشة المستهدف منها.

معهد اعداد القادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة حلوان تنمية قدرات شباب الجامعات أهداف و رؤية مصر 2030

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