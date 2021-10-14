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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعداد القادة بحلوان: إنشاء استديو تفاعلى وإذاعة خاصة بالمعهد

صدى البلد

ينظم معهد اعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى بحلوان  العديد من المعسكرات والبرامج والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات شباب الجامعات المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب .

 

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة لصدى البلد  ان المعهد  يعمل على مواكبة التحول الرقمى و ذلك عن طريق مشروع  تسهيل عملية دخول الطلاب للمعهد و المعسكرات و الدورات التدريبية  عن طريق كود لكل طالب  ، كما انه تم انشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى  للمعهد يمكن للطلاب الاطلاع عليها و موقع خاص بالمعهد به كل الخريطة الزمنية لتاريخ المعهد و دوراته التدريبية ، و جارى العمل على انشاء استوديو تفاعلى لمعهد اعداد القادة لاكتشاف المواهب الطلابية  ، و انشاء اذاعة داخلية للمعهد ، و ذالك يتم عن طريق مساعدة مواهب  طلابنا المتميزين بالكليات المختلفة .

 

ويطمح المعهد  بأن يكون  أحد وحدات وزارة التعليم العالي في مقدمة الجهات المحلية والإقليمية والدولية للتنمية البشرية المستدامة باعتباره مؤسسة تربوية -تنموية - تثقيفية -بحثية .


واشار كريم همام إلى أن المعهد يعمل على  إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص و مجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .


وذالك من خلال المعسكرات و البرامج و الدورات التدريبية  المتعددة المجالات حيث يكون الطلاب  المشاركون قد استطاعوا معايشة المستهدف منها . 

 

وزارة التعليم العالى التعليم العالي الدورات التدريبية التواصل الاجتماعي البحث العلمي التحول الرقمي

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