إعداد القادة بحلوان: إنشاء استديو تفاعلى وإذاعة خاصة بالمعهد

ينظم معهد اعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى بحلوان العديد من المعسكرات والبرامج والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات شباب الجامعات المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب .

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة لصدى البلد ان المعهد يعمل على مواكبة التحول الرقمى و ذلك عن طريق مشروع تسهيل عملية دخول الطلاب للمعهد و المعسكرات و الدورات التدريبية عن طريق كود لكل طالب ، كما انه تم انشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للمعهد يمكن للطلاب الاطلاع عليها و موقع خاص بالمعهد به كل الخريطة الزمنية لتاريخ المعهد و دوراته التدريبية ، و جارى العمل على انشاء استوديو تفاعلى لمعهد اعداد القادة لاكتشاف المواهب الطلابية ، و انشاء اذاعة داخلية للمعهد ، و ذالك يتم عن طريق مساعدة مواهب طلابنا المتميزين بالكليات المختلفة .

ويطمح المعهد بأن يكون أحد وحدات وزارة التعليم العالي في مقدمة الجهات المحلية والإقليمية والدولية للتنمية البشرية المستدامة باعتباره مؤسسة تربوية -تنموية - تثقيفية -بحثية .



واشار كريم همام إلى أن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص و مجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .



وذالك من خلال المعسكرات و البرامج و الدورات التدريبية المتعددة المجالات حيث يكون الطلاب المشاركون قد استطاعوا معايشة المستهدف منها .