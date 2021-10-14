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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لايف كوتش يكشف أفعالا بسيطة تجعل التلاميذ يتقبلون الأنشطة المدرسية

صدى البلد

كشف ياسر شاكر لايف كوتش، بعض الأفعال البسيطة التى تساعد الأطفال على تقبل الأنشطة المدرسية بسعادة كبيرة.

 

ونصح ياسر شاكر، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي والإعلامية رنا عرفة ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الآباء قائلا:" لو الأولاد عندهم حدث معين "حفلة" هيشاركوا فيه في المدرسة، فيجب التحضير له فى المنزل مع الأبناء قبلها بأسبوعين".

 

وتابع ياسر شاكر: مفاجأة الأطفال كل شهر بتنظيم حفلة داخل المنزل أو السفر  لمكان معين واستغلال المناسبات فى تزيين المنزل ، إضافة إلى كتابة ورقة تجمع فيها الصفات  المميزة لكل فرد فى الأسرة ومن ثم إبلاغه بصفته من حين لآخر.

 

«لايف كوتش» يكشف 6 عوامل تمنع الفشل فى الحياة .. فيديو

وكان كشف ياسر شاكر، لايف كوتش، عن 6 عوامل تمنع عن الشخص الفشل فى الحياة، لافتا إلى أن من أهم أسباب الفشل؛ هو عدم التفكير بشكل علمي أو إيجابي.

وقال شاكر خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أى شخص يعمل؛ يحتاج إلى تحديد 6 أهداف لا بد له من تحقيقها، معقبا:" مش لازم تحقق الـ 6 أهداف كلها".

وأوضح اللايف كوتش، أن الـ 6 أهداف التى من شأنها منع الفشل فى الحياة، هى المقابل المالى" الفلوس"، التحدي مع النفس، الإحساس بالذات والتفرد فى المجال، التواصل مع الغير، المشاركة مع الآخرين ومساعدتهم، تحقيق تقدم في مجال العمل.
 

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