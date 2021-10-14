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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطاقة الدولية توجه تحذيرا شديدا بشأن التغير المناخي .. فيديو

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري

عرضت قناة العربية تقريرا عن سيناريوهات لحل مشكلة الاحتباس الحراري.


وذكر التقرير، أن الطاقة النظيفة بارقة الامل لمواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى أن وكالة الطاقة الدولية وجهت تحذيرا جديدا من بطء الانتقال فى الطاقة النظيفة و توقعت ان يعانى العالم من الاحتباس الحراري، و من اضطرابات فى أسواق الطاقة ما لم توظف استثمارات بشكل أسرع فى الطاقة النظيفة.

وأضاف التقرير، أن و كالة الطاقة الدولية  ذكرت ان اقتصادا جديدا يظهر الآن لافتة إلى البطاريات، و الهيدروجين، و السيارات الكهربائية.


وأوضح التقرير، أن الدول لابد ان تلتزم بشأن المناخ مما سيسمح بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بحلول عام ٢٠٣٠ بنسبة ٢٠% فقط مما هو مطلوب للسيطرة على الاحترار.


و أكد التقرير،أن الاستثمارات فى مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ٣ اضعاف خلال ١٠ سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام ٢٠٥٠ بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.


بحث المسؤولون والخبراء المشاركون في أسبوع المناخ والتنوع الحيوي الذي ينظمه "إكسبو 2020 دبي" حتى 9 أكتوبر الجاري تحديات الاحتباس الحراري والجهود العالمية المبذولة في مواجهته.


بدأت فعاليات الجلسة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة - بعرض فيلم وثائقي حول التأثيرات السلبية للاحتباس الحراري في دول العالم، ودور الدول في مواجهة هذه الظاهرة البيئية.


وأكد محمد نشيد الرئيس السابق لمالديف - في مستهل كلمته - ضرورة أن يتحد العالم لمواجهة الاحتباس الحراري ووضع حلول فاعلة وناجعة لهذه المعضلة التي باتت تهدد كوكبنا، معربا عن إيمانه الشديد بقدرة العقول البشرية المبدعة في العالم على إيجاد حلول لهذه المعضلة وتمكين البشرية من العيش بأمان.


وأشار إلى أهمية المحافظة على الشعاب المرجانية في البحار والمحيطات لدورها المهم والفاعل في الحد من طاقة الأمواج وقوتها ومن ثم المحافظة على الشواطيء من التآكل والمحافظة على التوازن والتنوع الحيوي المطلوب".


ونوه إلى ضرورة بناء حواجز وسدود مائية لحماية سواحل كافة دول العالم من التآكل بفعل حركة الأمواج القوية"، موضحا أهمية هذه الحواجز والسدود في تحقيق الأهداف الآمنة التي يصبو إليها العالم في مواجهة معضلة تآكل الشواطيء على الرغم من التكلفة المادية العالية.

 

الطاقة النظيفة دول العالم تغير المناخ السيارات الكهربائية وكالة الطاقة الدولية الهيدروجين

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