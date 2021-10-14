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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرحلة الثانية من الموجة ١٨

الموجة 18 .. إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الري بـ قنا

حملات إزالة تعديات
حملات إزالة تعديات بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية و الرى والأجهزة الأمنية، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة و ذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 .


أوضح محافظ قنا ، بأن الحملة نجحت فى إزالة 28 حالة تعدٍ بالمبانى على أملاك الرى بإجمالى مساحة ٢٦٠٥ م، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على ما تم إسترداده من أراضى الدولة. 

 

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وأضاف الداودى ، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام،  وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

وشدد محافظ قنا ، على الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفوري لأى حالات تعد جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأضاف محافظ قنا ، بأن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة مستمرة للحفاظ على مقدرات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإزالة التعديات على نهر النيل و المجارى المائية.

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