جامعة الدلتا التكنولوجية تبدأ الأنشطة الطلابية بندوات ومسابقات فنية ورياضية

أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تسعى لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة فاهتمت بالأنشطة الطلابية التي تساعد في صقل شخصيتهم وتحملهم المسئولية حيث تنوعت لتشمل: تكوين أسر، جوالة، شطرنج، مسابقة لياقة بدنية، دوري كرة القدم، افضل فانوس رمضان وتم تجهيز صالة رياضية بكافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة.

وأطلقت جامعة الدلتا التكنولوجية مركزها الخاص لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها لصقل مهاراتهم، ويأتى هذا فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال ومختلف المشاريع التنموية.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أول مهام مركز ريادة الأعمال بالجامعة، نظّم المركز بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات دورة تدريبية فى مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، يحاضرها وليد شافعى، نائب مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات، بحضور الدكتور محمود سالم عميد الكلية ، ومجموعة من اساتذة الكلية والهيئة المعاونة.

وأشار الدكتور هشام عبد الخالق، إلى أنه قد تناول اللقاء مفهوم التسويق والتجارة الإلكترونية وأهميتهم، وسائل التسويق الإلكتروني واختيار القناة التسويقية المناسبة للمشروع، التدريب على منصة المشروعات الصغيرة والتعريف بها وبخدماتها التفاعلية، وكذلك التعرف على مميزات التكويد للمنتجات Branding، Barcode، مميزات استخدام البريد الإلكتروني الاحترافى، بالإضافة إلى التدريب على رفع صور المنتجات، ومفهوم واستراتيجيات التسعير.

وصرح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن إنشاء مركز ريادة الأعمال بالجامعة يهدف إلى استقطاب ورعاية المبدعين والموهوبين من الطلاب وتنمية الفكر الإبداعي لديهم وتحفيزهم، و الإستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية عن طريق بناء علاقات مميزة ومؤثرة مع الباحثين وقطاع الأعمال والمجتمع، وتأهيلهم لتعزيز قدراتهم التنافسية، حيث تسعى الجامعة أن تكون ابتكارية مبدعة وان تصبح مركزاً رائداً اقليمياً ومعتمداً دولياً.

وأعلن "عبد الخالق" أنه تم إنشاء محطات شمسية ونماذج توربينات الرياح على اسطح الكلية والاستفادة منها في الطاقة النظيفة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية ويتم الاستفادة منها في توفير الكهرباء وفق خطة الدولة وتكون مركز لتدريب الطلاب ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع "تتمثل رؤية الجامعة ورسالتها في تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلًا عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار".

وأضاف الدكتور هشام عبد الخالق، أنة تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معمل و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على اعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجى، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل، بالإضافة إلى ٦ معامل حاسب آلي تضم شبكات وتطبيقات وبرمجيات، ومعمل وورشة الطاقة الشمسية، معمل القياسات والأجهزة، معمل معالجة الإشارات، معمل إلكترونيات القوى وآلات الجر الكهربى وغيرها؛ بالإضافة إلى تجهيز حاضنة تكنولوجية للمخلفات الصناعية طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة،؛ وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة من خلال إعداد جيل بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي والابتكار.

وجدير بالذكر تضم جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي على العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهى: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».