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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم تنتهي من المشاهدة وتعلن النتائج

مهرجان الأردن الدولي
مهرجان الأردن الدولي للفيلم

انتهت لجنة التحكيم بمهرجان الأردن الدولي للفيلم من عملها اليوم، بعد مشاهدة ٩ أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

 ويقول عبدالكريم الجراح مدير المهرجان في تصريحات صحفية، أنه لا يتدخل في اختيارات اللجنة بأي شكل، موضحا أن إدارة المهرجان اختارت لجنة تحكيم متخصصة لتقييم الأعمال.

وأضاف الجراح أن لجنة التحكيم استمرت في العمل ومشاهدة وتقييم الأعمال منذ اليوم الأول وحتى اليوم، مؤكدا أن النتائج ستعلنها اللجنة خلال حفل الختام المقام غدا بالمركز الثقافي الملكي في تمام الساعة مساء.

وأشار إلى أن الدول المشاركة في المسابقة هي، (الأردن وهولندا والبحرين والمغرب والتشيك وروسيا والصين وأمريكا)، موضحا أن أعضاء اللجنة الفنية اختاروا هذه الأفلام من بين مئات الأعمال التي تقدمت المشاركة.

 

أعضاء لجنة التحكيم

ويقول الفنان مجدي كامل عضو لجنة التحكيم، إن اللجنة وضعت قواعد للتقييم هي القواعد المهنية في الأساس الأول، واضاف : "شاهدنا جميع الأعمال المشاركة أكثر من مره للوصول للرأي النهائي واختيار الأعمال الفائزة في المسابقة الرسمية، وهدفنا الحقيقي بحكم تواجدنا في لجنة التحكيم هو اختيار الأعمال التي تستحق الجوائز في كافة الاختصاصات، سواء التمثيل أو الإخراج ومرورا بالتصوير والمونتاج".

فيما أكد المنتج والمخرج إبراهيم حمودة أن اللجنة انتهت اليوم من أعمالها، وستعلن غدا عن النتائج خلال حفل ختام المهرجان، مشيرا أن جلسات العمل التي جمعت أعضاء اللجنة كانت مثمرة جدا، وترتب عليها الوصول لأفضل تقييم للأعمال، موضحا أن اللجنة منذ اليوم الأول وضعت قواعد مهنية للتقييم وبناء عليها سيتم اختيار الأفضل.

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