عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن أبوالعلا: القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان

أعلن النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، أنه استعان برأى نقابة الأطباء فى القانون.

وتابع أبو العلا خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى خلال برنامج "بدون حظر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القانون وجه بتشكيل جهة للمسؤولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال الطبي.


وأك أيمن أبو العلا، أن القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي،معقبا:" لو الطبيب أخطأ طبيا فهذه جريمة ويجب العقاب عليها.

وأوضح النائب، أن القانون نص على الحبس الإحتياطى للطبيب الذى أخطأ ولكن بأمر من النائب العام،  لافتا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض أنه حال اقرار القانون سيتم إنشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشاكل الطبية.


وتابع: "قانون المسؤولية الطبية مهم للغاية وهناك اهتمام من الدولة به لأنه يحل كثير من المشاكل غير المنظمة واعتقد يكون في موافقة من الحكومة وتوافق مع المجلس لإصدار القانون، متوقعا أن يصدر القانون حال الموافقة عليه خلال شهرين أو ثلاثة.

المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية شروع قانون المسؤولية الطبية النائب أيمن أبو العلا أيمن أبو العلا

ترشيحاتنا

مقتل 46 شخصا وإصابة 44 آخرين في حريق مرعب بـ تايوان |فيديو

لمدة 15 ساعة.. انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة غدا

في إزالة مبنى على النيل.. سائق ينجو بأعجوبة من حادث مميت |فيديو

الشهر العقاري: إطلاق المرحلة الثانية لـ السيارات المتنقلة الأسبوع المقبل.. فيديو

لقرب انتهاء فترته.. بابا الفاتيكان يودع السفير المصري.. صور

أيمن أبوالعلا: القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية : سيارات مرور متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق

الصحة العالمية ترد على صدى البلد وتحسم جدل مأمونية لقاح كورونا للأطفال

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

استياء أولياء الأمور .. طلب إحاطة عن ربط المصروفات بتسليم الكتب الدراسية

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل ضحى بحياته فداء لجنوده.. ماذا تعرف عن الشهيد أحمد حمدي مهندس كباري حرب أكتوبر

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

فيديو

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

فيديو جراف| سيارات إغاثة.. كيف تتعامل الدولة مع الطرق والمحاور الرئيسية

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ