أيمن أبوالعلا: القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي

أعلن النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، أنه استعان برأى نقابة الأطباء فى القانون.

وتابع أبو العلا خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى خلال برنامج "بدون حظر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القانون وجه بتشكيل جهة للمسؤولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال الطبي.



وأك أيمن أبو العلا، أن القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي،معقبا:" لو الطبيب أخطأ طبيا فهذه جريمة ويجب العقاب عليها.

وأوضح النائب، أن القانون نص على الحبس الإحتياطى للطبيب الذى أخطأ ولكن بأمر من النائب العام، لافتا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض أنه حال اقرار القانون سيتم إنشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشاكل الطبية.



وتابع: "قانون المسؤولية الطبية مهم للغاية وهناك اهتمام من الدولة به لأنه يحل كثير من المشاكل غير المنظمة واعتقد يكون في موافقة من الحكومة وتوافق مع المجلس لإصدار القانون، متوقعا أن يصدر القانون حال الموافقة عليه خلال شهرين أو ثلاثة.