أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة باتجاه جازان

افاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان.

ولفت التحالف في بيان له اليوم (الخميس) إلى أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق الطائرة المفخخة .

وأكد التحالف على أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة.

تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أعلن أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية بمحافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكد تحالف دعم الشرعية، علي تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية، مع خسائر بشرية تجاوزت الـ 150 عنصرًا إرهابيًّا.

وأضاف: "نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مأرب باليمن".