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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة باتجاه جازان

طائرة مسيرة - ارشيفي
طائرة مسيرة - ارشيفي

افاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان.

ولفت التحالف في بيان له  اليوم (الخميس) إلى أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق الطائرة المفخخة .

وأكد التحالف  على أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة.

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السعودية.. قوات التحالف تدمر 3 زوارق مفخخة في اليمن

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في اليوم الوطني الـ91..قوات التحالف تعترض طائرة مسيرة رابعة للحوثيين تجاه السعودية

تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أعلن أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية بمحافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكد تحالف دعم الشرعية، علي تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية، مع خسائر بشرية تجاوزت الـ 150 عنصرًا إرهابيًّا.

وأضاف: "نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مأرب باليمن".

السعودية ميليشيا الحوثى طائرة مسيرة تحالف دعم الشرعية مدينة جازان

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