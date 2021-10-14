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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشهر العقاري: إطلاق المرحلة الثانية لـ السيارات المتنقلة الأسبوع المقبل.. فيديو

السيارات المتنقلة
السيارات المتنقلة

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن السيارات المتنقلة تعتبر أحدث خدمة سريعة ومباشرة أوجدتها وزارة العدل لرفع كفاءات الخدمة في مكاتب التوثيق.

 

وأضاف "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، تم بدء المرحلة الأولى بسيارات متنقلة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من سيارات التوثيق المتنقلة ستبدأ الأسبوع المقبل.

 

وأوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري،: "السيارات تقدم خدمة سهلة وبسيطة ميسرة للمواطنين"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستغطي 10 محافظات، بإجمالي 10 سيارات.

 

وأشار الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري،: "السيارات ستجوب المحافظات، وستتحرك في الأماكن الأكثر ازدحاما، والأماكن التي ليس بها مقرات للشهر العقاري، وستتواجد في مراكز الشباب والوحدات المحلية"، مؤكدا: "حركة السيارة ستكون منتشرة انتشارا كليا وجزئيا".
 

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