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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبدأ من 50 جنيها حتى 300.. ركود في سوق حلاوة المولد بسيناء والأهالي يلجأون للفواكه.. فيديو

بيع حلاوة المولد
بيع حلاوة المولد النبوي الشريف للمواطنين بالعريش

تمثل حلاوة المولد ، عبئا على الأسرة السيناوية في ظل ارتفاع أسعار الاصناف المميزة ، ولكن التجار يلجأون الى شراء الاصناف الشعبية لتباع بأسعار في متناول الجميع .

 وشهدت أسواق بيع حلوي المولد النبوي بشمال سيناء خاصة بمدينة العريش تراجعا  في عمليات الشراء بصورة ملحوظة خاصة في مدينة العريش العاصمة،  بسبب ارتفاع اسعارها.

وتلاحظ انخفاض معدلات الشراء  على حلاوة المولد النبوي  من المحلات بسبب ارتفاع الأسعار، بينما اقبل عليها القادرون لشراء الحلوى لأطفالهم وأقاربهم باعتباره موسم.

يبدأ سعر كيلو حلاوة المولد من 50 جنيها ليرتفع حتي 300 جنيه، حسب الهوايات التي يتم اختيارها بل يزيد عن ذلك في الاصناف التي ندخل المكسرات في صناعتها بنسب كبير

و لجأ البعض الي شراء الفاكهة   بديلا عن حلاوة المولد عند زيارة الأقارب في هذه المناسبة الدينية كما يقول علي سالم ، مشيرا الي انه فضل شراء التفاح  لتقديمه هديه مفيدة لجميع أفراد الأسرة خاصة وأن شقيقاته من كبار السن وفي حاجة الي أشياء مفيدة.


اما حسن محمد ، فقال إنه لابد من شراء حلاوة المولد لأسرته  لتلبية رغبات الأطفال خاصة وأنها معروضه في الأسواق وشرائها ضرورة، وهناك الكثير من الأسر تشتري من أجل أطفالها حلاوة المولد. 

شراء  كميات  بسيطة

وقال احمد البيك ، صاحب محل لبيع الحلويات   بالعريش ، انه تم شراء  كميات  بسيطه من حلاوة المولد النبوي تناسب الفئات المتوسطة والفقيره  وكذلك الاسر اصحاب الدخول المرتفعة مشيرا إلي أن  سعر الكيلو بلغ  نحو  40 جنيها في العريش للقطع العادية ، والقطع المميزة ب63 جنية للكيلو .

 وتابع :" وهناك  أعداد قليلة قامت  بالشراء قبل موعد حلول المناسبة ونتوقع زيادة عمليات الشراء اليومين القادمين  بينما هناك محلات  يرتفع فيها الأسعار بشكل لا يقدر عليه سوي الأسر الغنية".
 

وقال أحمد شوربجي، صاحب شارد لبيع الحلوى  بالعريش ، ان أسعار حلوي المولد النبي مرتفعة في القاهرة حيث يتم جلب كميات محدودة ،  مشيرا إلي ان  سعر  الكيلو بلغ  نحو  50 جنيها في العريش للقطع العادية هذا العام ،   والقطع المميزة ب70 جنية للكيلو .

 وأشار الي ان أعداد قليلة  تتردد عليه للشراء ولذا ففد حرص علي ان تكون الكمية التي  تم جلبها قليلة  حتي لا تلحق به أي خسارة حال عدم البيع .

وقال  ابو محمود  مواطن ، انه اشتري 7 كيلو حلوي لتوزيعها علي اخواته وبناته  بسعر 50 جنية للكيلو حتي يمكنه من زيارة أخواته وبناته للتواصل مع الأرحام يوم المولد النبوي الشريف،  باعتبارها مناسبة دينية .

واضطر  علاء حسين   موظف  إلى شراء  كيلو ونصف بسعر 70 جنيها  كي يلبي رغبات أطفاله ,فهي عادة ينتظرها الأبناء سنويا ولابد من مراعاة ذلك حتي لا ينظروا إلي غيرهم من أطفال الجيران وهم يتناولون الحلوى .

وقالت أم  هيثم، إن  الأسعار  عالية هذا العام بالنسبة للأسر في سيناء، لانخفاض مستويات الدخول وقالت إنها كانت تشتري 3 كيلو  خفضت الكمية إلي كيلو واحد فقط ب50 جنيها من الأنواع العادية .

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