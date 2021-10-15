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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية عن السكرتارية التنفيذية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز  البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج  التدريبية متاحة لجميع المهتمين  من داخل  الجامعة وخارجها.

تقام الدورات التدريبية تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى  القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور زغلول عباس  عميد كلية الخدمة الإجتماعية، و الدكتور صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

و يقدم المركز خلال شهر أكتوبر دورة عن دورة السكرتارية التنفيذية من ١٩ : ٢١ أكتوبر ٢٠٢١.  

وعلي الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة المركز على الرابط التالى:
https://www.facebook.com/289312548170100/posts/1266681390433206/

جدير بالذكر أنه قد ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، والذي يبدأ اليوم السبت، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.
وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

جامعة حلوان الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان مركز بحوث وتدريب القادة الدورات التدريبية اخبار التعليم

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