عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

عمال
عمال

مشروع قانون العمل الجديد من أهم القوانين التى من المنتظر أن يصدرها مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الثانى.

ومنح مشروع قانون العمل الجديد العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى.

علاوة سنوية 7 %

وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور.
 

مكافأة نصف شهر

وتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
 

txt

3 حالات لإنهاء عقد العاملة فى مشروع قانون العمل الجديد

txt

أول خمس سنوات.. مكافأة نصف شهر للعامل بعد"الستين" بمشروع قانون العمل الجديد

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب دور الإنعقاد الثانى مد سن المعاش مكافاة نهاية الخدمة

ترشيحاتنا

العظمى 42 درجة.. الطقس غدا شديد الحرارة نهارا مصحوب بنشاط رياح على السواحل

تحذير شديد من الأمم المتحدة.. إثيوبيا تقتل أطفال تيجراي بسوء التغذية الحاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 15 -10-2021

سنن يوم الجمعة.. 5 أمور تشفع لك يوم القيامة

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

النبي القدوة .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

لأول مرة.. إسرائيل تجتمع بـ 6 دول عربية على طاولة واحدة بـ الإمارت

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل نادي سموحة.. بهاء سلطان ودياب يتألقان في الإسكندرية

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ