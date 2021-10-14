رئيس شركة نوا العقارية يكشف أهم أساسيات اختيار العقار

قال محمد ابراهيم الرئيس التنفيذي لشركة نوا العقارية، إنه يعمل في مجال العقارات منذ 25 عاما، مضيفا:" لازم نعرف يعني إيه عقارات عشان نختارها بشكل صحيح".

وأضاف إبراهيم في حواره ببرنامج " عقار يا مصر " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" العقارات ليست سكنا فقط ولكن العقار من الممكن أن يكون مكتبا او مستشفى او ناديا او مصلحة حكومية، ويجب التعامل مع العقارات بشكل منضبط كي يتم اختيار العقار بشكل سليم".

وتابع:" العقار مش أربع حيطان فقط وكل وحدة عقارية قيمتها تكمن في باقي المكونات المكملة لها".

وأكمل محمد ابراهيم :" لا يمكن ان نتحدث عن العقار كوحدة مستقلة فقط ولكن يجب أن يتم النظر إلى العقار وكافة المكونات المحيطة بجواره سواء كان ناديا او محورا رئيسيا أو موقعا متميزا ".

ولفت :" من اساسيات اختيار العقار أن يكون الفرد على علم باحتياجاته التي يرغب توفيرها في العقار الذي يشتريه ".



