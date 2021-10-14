شاهد.. لحظة وصول بعثة الأهلي إلى النيجر

حرص نبيل مكي، سفير مصر بالنيجر، وطاقم السفارة، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عند وصولها مطار ديوري هاماني بالنيجر.

ووصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى النيجر استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني، التي تقام على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد ضم ١٩ لاعبًا لقائمة الفريق التي وصلت النيجر، استعدادًا لخوض ضربة البداية في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها 10 مرات.

وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

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