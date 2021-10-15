الأكاديمية العربية بأسوان تحتفل باليوبيل الذهبي وتخريج 266 طالب وطالبة

وسط أجواء وزغاريد الفرحة بالنجاح والتفوق ، وأيضاً تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الإحتفال بتخريج دفعة 2021 من طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بفرع الأكاديمية وذلك بالمسرح الرومانى لمتحف النيل.

بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والدكتور عطاالله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان ، بجانب القيادات الشعبية والتنفيذية والعلمية والدينية ، وبمشاركة أسر الطلاب.

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لرئيس الأكاديمية ولأعضاء هيئة التدريس بتواكب هذه الإحتفالية مع اليوبيل الذهبى على إنشاء الأكاديمية ، وأيضاً مرور 15 عاماً على إنشاء فرع جنوب الوادى بأسوان ، بجانب وصول فروع الأكاديمية لـ 10 فروع منها 8 داخل مصر وفرعين بدولتى سوريا والأمارات الشقيقتان.

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مهنئاً أبناءه طلاب الأكاديمية من شباب الخريجين على لحظات النجاح والتفوق ، وما بذلوه من سهر وكفاح ليجنوا ثمار حصاد سنوات من العلم المثمر ، وهو الذى يرجع أيضاً لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة العمل بالأكاديمية مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم الأكاديمى والجامعى بأسوان.

وأشار أشرف عطية بأن كل ذلك أثمر عن تخريج كوادر بشرية قادرة على النهوض بوطنهم والمشاركة فى ملحمة البناء والتنمية والعمران التى تشهدها الآن الجمهورية الجديدة بمصر فى كل أنحائها بمشروعات عملاقة وغير مسبوقة فى العصر الحديث يقودها بحنكة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط تلاحم الشعب والجيش والشرطة بشعار " يداً تحمى .. ويداً تبنى وتعمر ".

وأكد الإعتزاز الدائم والمستمر بهذا الصرح العلمى المتميز والذى يدعم كافة جهود المحافظة فى تنفيذ حزمة من المشروعات الجارية والغير مسبوقة لإحلال وتجديد البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الجماهيرية والتى تأتى ضمن حياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر ، وإنشاء ورفع كفاءة الطرق والمحاور والكبارى وغيرها الكثير.

ومن جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب البكالوريوس بيوم تخرجهم بإجمالى 260 خريج موزعين على كليات الهندسة والتكنولوجيا والإدارة والنقل الدولى واللوجستى وعلوم الحاسب الآلى ، بجانب منح 6 طلاب من أبناء الأكاديمية درجات الماجستير والدكتوراه، مشيداً بدعم الدولة والحكومة والمحافظة التي لم تبخل علينا بشئ ليصبح مبنى وفرع الأكاديمية صرح علمى يضم منذ إنشاؤه أكثر من ألف طالب وطالبة يحصلوا على أعلى مستوى من التعليم ولذا فنحن فخورين بهم.

واختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين من اللواء أشرف عطية والدكتور إسماعيل عبد الغفار والذى قام بتقديم درع الأكاديمية لمحافظ أسوان تقديراً لدعم المحافظة المتواصل لفرعها بجنوب الوادى .

احتفالية الأكاديمية العربية بأسوان

احتفالية الأكاديمية العربية بأسوان

احتفالية الأكاديمية العربية بأسوان

احتفالية الأكاديمية العربية بأسوان