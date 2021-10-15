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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة .. زوجة قفشة تتألق بفستان زفافها .. إطلالات جذابة بمهرجان الجونة أبرزها نسرين طافش ونادين نسيب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 

بفستان محتشم.. زوجة قفشة تتألق في حفل زفافها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة من حفل زفاف للاعب كرة القدم محمد مجدي “قفشة”  الذي يقام اليوم الخميس داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة الجديدة.

 

حيث ظهرت زوجة قفشة في الصور بإطلالة محتشمة، مرتدية فستان راقي وأنيق واتسم التصميم بأكمامه الطويلة والقماش المطرز بالكامل مما منحها إطلالة ملكية في يوم زفافها.

 

بفستان أزرق.. نسرين طافش بإطلالة جذابة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

 

حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي  لعام 2021 بدوته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

إطلالة نسرين طافش في مهرجان الجونة 


وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي فستان كب باللون الأسود بتصميم مميز ومختلفة من منطقة الصدر ومنفوش من الأسفل، وأختارت عليه حقيبة باللون الأسود اللامع .

 

بفستان مطرز .. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو للفنانة ريهام عبد الغفور خلال مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام  2021 بدورته الخامسة.

ارتدت ريهام عبد الغفور فستانا طويلا مطرزا بالكامل، واتسم التصميم باللون البيج الذي زاد من اناقتها و جاذبيتها.

لفتت ريهام عبد الغفور الأنظار بمجموعة من المجوهرات الخلابة والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، واختارت ماكياج وتسريحة شعر كشفت عن أناقتها وجمال ملامحها.

 

بفستان ذهبي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

 

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي  لعام 2021 بدورته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

إطلالة نادين نسيب نجيم في مهرجان الجونة 


وظهرت نادين نسيب نجيم  وهي ترتدي فستانا طويل بأكمام طويلة وشاقة باللون الذهبي بتصميم مميز من منطقة الأكتاف والصدر، وقامت بإختيار حقيبةو وحذاء بلون يتناسب مع إطلالتها .


وقامت نادين نسيب نجيم بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة ويفي مميزة وناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

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