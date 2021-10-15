نجيب ساويرس عن منتقدي مهرجان الجونة: "ناس عايشة في القرون الوسطى وان شاء الله يموتوا بغيظهم "

قال نجيب ساويرس عن منتقدي مهرجان الجونة :" الناس دي بتصعب عليا عايشين في القرون الوسطى وأنا " غياظ " وإن شاء الله يموتوا بغيظهم .



وعلق المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجان الجونة وأنه مهرجان عبارة عن استعراض للفساتين قائلاً : "الناس دي بتصعب عليا دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عايزة تشوف جمال ولاتتقدم " .



تابع في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة الماذعة على شاشة " ON"قائلاً : " بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ماحنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وثقافتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم "



وغازل نجيب في نهاية حديثه الاعلامية لميس الحديدي عندما سألته : عاوز تقول حاجة يانجيب ؟ ليرد قائلاً : عاوز اققول أني بحبك بس .

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