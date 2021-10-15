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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش استعدادات مصر في فعاليات بورصة لندن

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM) World travel Market 2021) والتي ستنطلق فعالياتها في نوفمبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم، وممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية.

وقد حضر هذا الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من التنشيط السياحي، والشئون الفنية، والترويج.  

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الأفكار الخاصة بتصميمات الجناح المصري المشارك بهذه البورصة بما يتفق مع ما تتضمنه الاستراتيجية الاعلامية للترويج السياحي لمصر فيما يخص المشاركة في المعارض السياحية الدولية.

كما تم مناقشة طبيعة ونوعية المحتوي الدعائي التى سيتم الاستعانة به في المعرض من أفلام ومواد دعائية تبرز تنوع المقصد السياحي المصري والأنماط السياحية المختلفة الموجودة به.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك سنويًا ممثلة فى وزارة السياحة والآثار فى هذا المعرض الهام لكونه من أهم المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحى حول العالم وكبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة قامت برفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضى من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، في أوائل شهر اكتوبر الجاري، أولى الرحلات السياحية القادمة للمدينة من العاصمة البريطانية لندن.

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وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والاثار بورصة لندن الدولية WTM السياحة

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