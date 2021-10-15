نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للمستشفى

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون نقل للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن "الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يتلقى العلاج في وحدة للعناية المركزة بعد الاشتباه في إصابته بعدوى في الدم".

وكلينتون هو الرئيس الثاني والأربعون للولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عام 1993 حتى عام 2001، ويعد ثالث أصغر الرؤساء في تاريخ البلاد بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدي.

شغل كلينتون قبل ترشحه للرئاسة منصب الحاكم الأربعين لولاية أركنساس في الفترة ما بين عام 1979 وعام 1981، والحاكم الثاني والأربعين للولاية في الفترة ما بين عام 1983 وعام 1992.

وينتمي كلينتون للحزب الديموقراطي، وصرح بأن أيديولوجيته تتجه إلى الديمقراطية الجديدة، وتتسم سياسته بالوسطية أسماها البعض بسياسة "الطريق الثالث".

وولد كلينتون وترعرع في ولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة وتخرج من جامعة جورج تاون، حيث كان عضواً في أخوية كابا كابا بسي وجمعية فاي بيتا كابا.