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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته الثالثة.. محطات مهمة في حياة الراحل أحمد عبد الوارث نجم الدراما

الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد عبد الوارث

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان أحمد عبد الوارث الثالثة، قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده، ورغم ذلك مازال الكثير من جمهوره يعتقد أنه على قيد الحياة بسبب وجهه المألوف دائما في الأعمال الدرامية التي تعرض على الشاشة. 

تعرض خلال الفترة الحالية أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها أحمد عبد الوارث على التلفزيون، وهو مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" الذي لعب فيه دور الصديق الوفي للفنان أحمد عبد العزيز وزملائه في الغربة. 

أحمد عبد الوارث

لا يعرف الجميع عن أحمد عبد الوارث أنه فنان مسرحي  كبير، له العديد من الأعمال المسرحية التي وضع فيها بصمته، وهو مشوار بدأه بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية. 

كان أحمد عبد الوارث الذي توفي عام 2018، زميلا للراحلين أحمد زكي ونور الشريف الذي شارك معه في مسلسل هروب في بداياته الدرامية، وبدأ مشواره التمثيلي في بداية السبعينيات. 

أحمد عبد الوارث

شارك أحمد عبد الوارث في العديد من الأفلام التي تصنف ضمن أساطير السينما المصرية منها الكرنك، وعودة الإبن الضال.

كان أحمد عبد الوارث واحدا من نجوم الدراما الذين تميزوا في تقديم أدوار الأب أو الصديق، أو أصحاب المهن الحرفية البسيطة لأن ملامح وجهه الطيبة ساعدته على تقديم هذه الأعمال بمنتهى البساطة.

أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

كان الفنان أحمد عبد الوارث زوجا للراحلة سعاد نصر وأنجب منها 2 من الأبناء، لكنه انفصل عنها وتزوج من أخرى، وله منها ابنتين. 

كان آخر مسلسلات الفنان الراحل هو "أرض جو" عام 2017 الذي قامت ببطولته غادة عبد الرازق، وشارك أيضا في العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها طيور الشمس وقصة الأمس. 

أحمد عبد الوارث ذكرى رحيل أحمد عبد الوارث قصة الأمس نور الشريف المسرح سعاد نصر

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