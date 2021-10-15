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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض فيلم أحمد نوتردام على منصة شاهد.. تعرف على قصته

أبطال فيلم أحمد نوتردام
أبطال فيلم أحمد نوتردام

أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة "شاهد" على تطبيق إنستجرام، عن بدء عرض فيلم أحمد نوتردام من  اليوم الجمعة 15 أكتوبر لجميع المشتركين في العالم العربي. 

إيرادات فيلم أحمد نوتردام

رفعت دور العرض فيلم أحمد نوتردام بطولة رامز جلال من قائمة الأفلام المعروضة حاليا وذلك بعد أن حقق الفيلم إيرادات بلغت 19،393،265 جنيه خلال 13 أسبوعا منذ طرحه.

وياتى رفع الفيلم بسبب ضعف إيراداته اليومية فى الفترة الأخيرة حيث كان لا يتجاوز 1000 جنيه فضلا عن عرض فيلم “موسى”. 

أبطال فيلم أحمد نوتردام 

أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

تغيير اسم الفيلم 

وغير صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمي" اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، وذلك قبل طرح بوستر للعمل في الأسواق ومواقع التواصل، وكان محمود كريم مخرج الفيلم قد وضع اللمسات الفنية لمونتاجه، قبل عرضه في دور السينما لأول مرة أمس الخميس، والفيلم يشارك في بطولته غادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد.

ملخص أحداث فيلم أحمد نوتردام 

ويجسد الفنان رامز جلال شخصية طه الشاب الذي يعمل صحفيًا، ويعاني من مرض النحافة، ويتردد علي العديد من الأطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب لهذه النحافة المفرطة.

وبسبب ما يعاني منه "طه" يتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياته إلى أن يذهب للطبيبة "وفاء" التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.

آخر أفلام رامز جلال

كانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم. 

أحمد نوتردام منصة شاهد رامز جلال بدء عرض أحمد نوتردام آخر أفلام رامز جلال

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