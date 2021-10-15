لمدة 15 ساعة.. قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة

قالت الإعلامية هبة ماهر، إن هناك انقطاع للمياه بالقاهرة لمدة 15 ساعة اليوم، بـ 14 منطقة بالقاهرة، ولذلك ننصح المواطنين بـ تخزين مياه.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وأضافت هبة ماهر، خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت عن قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس - الواحة – شارع متولي الشعراوي -السويسرى ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ5 مساء غدٍ الجمعة 15/10/2021، وحتى الساعة الـ8 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 16/10/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر ۱۲۰۰مم الخارج من محطة مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

